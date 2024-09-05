ABD - İsrail - FETÖ şer 3'lüsü yeni yollar arıyor! Sistematik soykırım

ABD - İsrail - FETÖ şer 3'lüsü hiç durmuyor... Dünyanın ve ülkemizin başına bela olan ABD-İsrail ve FETÖ üçgenini kabul etmeyenler illa ki olacaktır. Baktığınız zaman bu üç bela da çok canlar ve hayatları söndürmüştür. Bunu unutmamak lazım; aralarındaki ironik bağı da aslında baktığınızda FETÖ Terör örgütünün liderinin hala Pensilvanya’da yaşadığını ve ona bağlı birçok fedainin de ABD topraklarında hüküm sürdüğünü çok net biliyoruz. İsrail’i konuşmaya bile gerek yok… Küresel şeytanın işbirlikçisi olan katil devletin de dünyanın başına püsküllü bela olduğunu zaten her defasında deklare ediyoruz. Buradan isteyen istediği sonucu rahatlıkla çıkartabilir…Bu arada rakamlara şöyle bir baktığımızda… İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269 kadın olmak üzere toplamda 40 bin 691 Filistinliyi katlettiği biliniyor. Evet yanlış duymadınız Müslüman kardeşlerim, hani defalarca Hac ve Umre için canhıraş mücadele eden din kardeşlerim… 41’bine yaklaşan din kardeşimiz gözümüzün önünde hunharca katlediliyor ama bizler ne yapıyoruz ben dahil hiçbir şey!.. Bu öylesi bir acı ki, yahu kolları kopanmı ararsınız, bacakları kopan mı ararsınız, gözleri kör olan mı, birçok uzvunu kullanamayan ve hayatının geri kalanını paramparça sürdürecek olan psikolojide insanlar mı ararsınız. Bunların hepsi Müslüman ve küresel şeytan ABD’nin köpeği İsrail tarafından her gün katlediliyorlar..