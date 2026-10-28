Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan yeni adım: Karadeniz için 3’lü anlaşma

Güler, Karadeniz'de ticari gemilere yoğun saldırıların endişeyle karşılandığını, açık deniz alanlarındaki seyrüsefer serbestliği prensibi kapsamında tarafları sağduyuya davet ettiklerini ifade ederek, "Nitekim, bugün Bulgaristan'ın deniz yetki alanında bir ticari geminin daha 3 dronla vurulduğunu öğrendik. Daha dikkatli olmaları konusunda her iki tarafı da uyarmakta yarar olduğunu değerlendiriyorum." diye konuştu. Türk bayraklı ve Türk işletmeli gemilere yönelik saldırılar karşısında her türlü yasal haklarını saklı tuttuklarını ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini aktaran Güler, "Bölge ülkeleri olarak alınabilecek tedbirler noktasında hiçbir yetenek eksikliğimiz bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Romanya ve Bulgaristan'ın silahlı kuvvetleri her türlü tedbir için ihtiyaç duyulan kabiliyetlere de sahiptir. Ancak zaman ve içinde bulunulan durumu da dikkate almamız önem arz etmektedir. Bu nedenle hassas diplomasi ile bölgedeki tansiyonu ve tehlikeyi artıracak yaklaşımlardan kaçınarak taktik ve stratejik seviyede rasyonel kararların alınması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.