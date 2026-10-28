Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan yeni adım: Karadeniz için 3’lü anlaşma

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Güler, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği net desteği koruduğuna vurgu yaparak, Rusya ile açık tuttuğu diyalog kanalları sayesinde de Türkiye'nin bölgesel krizlerin tırmanmasını engellemeye çalıştığını belirtti. Yaklaşık 5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in güvenliğine yönelik önemli yansımalarının olduğunu aktaran Güler, "Bugüne kadar Karadeniz'de çok sayıda ticari gemi tarafların saldırısına uğramış, sürüklenen mayınlar, kontrolden çıkan veya vurulan insansız deniz araçları (İDA) ve insansız hava araçları (İHA) ile füze parçaları imha edilmiştir" dedi.