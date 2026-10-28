İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

NETANYAHU SEÇİM GÜNÜ ARAP SEÇMENLERİ HEDEF GÖSTERDİ Netanyahu, seçim günü boyunca Arapların yüksek katılım oranını öne çıkararak sağ seçmeni sandığa çağırmıştı. Netanyahu, Arap bölgelerindeki sandık kuyruklarını paylaşarak seçmenlerine, Mansour Abbas ve Ahmed Tibi'nin etkili olacağı bir hükümet ihtimali üzerinden çağrıda bulunmuştu.Likud bayrakları taşıyan araçların Kudüs'te ezan sesi yayınlayarak “Araplar oy kullanıyor” mesajıyla seçmenleri sandığa çağırdığı da bildirildi.Netanyahu'nun sosyal medya hesaplarından burkalı Arap kadınların sandığa gittiğini gösteren görüntüler de paylaşıldı. Netanyahu, Arap seçmenin yüksek katılımını işaret ederek kendi tabanına yaptığı çağrıda durumu “bizim için ölüm kalım meselesi” olarak nitelendirdi. HÜKÜMET NASIL KURULACAK? İsrail’de seçimlerin ardından gözler, 120 sandalyeli parlamentoya girmeye hak kazanan partilerin koalisyon senaryolarına ve pazarlıklarına çevrildi.Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Meclise giren tüm parti temsilcileriyle görüşerek başbakan adayı önerilerini toplayacak.Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en çok oyu alan partiye vermek zorunda olmamakla birlikte, 61 milletvekilinin desteğini alma ihtimali en yüksek olan lideri görevlendirecek.Hükümet kurmak için görevlendirilen isim, sert geçmesi beklenen koalisyon pazarlıkları için 28 günlük bir süreye sahip olacak ve ihtiyaç halinde bu süreye 14 gün daha eklenebilecek.Cumhurbaşkanının görevlendirdiği isim hükümeti kuramazsa, Herzog yeniden istişare yaparak Meclis içinde başka bir isme hükümet kurması için görev verebilir. Bu ismin 28 gün içinde koalisyon kurması gerekiyor. Eğer hala hükümet kurulamazsa, İsrail Meclisinin içinden bir kişinin 61 milletvekilinin imzasını toplaması için 21 günlük süre başlıyor. 61 milletvekili sağlanırsa bu kişinin iki hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor. Eğer sağlayamazsa Meclis lağvediliyor ve ülke yeniden 3 ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.Tüm bu senaryoda, ülkedeki mevcut Başbakan geçici de olsa görevine devam ediyor. Bu süreçte Netanyahu hükümeti kuramaz veya muhalefet de 61 milletvekilinin desteğini alamazsa hükümet kurulamadığı için 6 ay daha geçici başbakanlık görevinde kalabilir.Bugüne kadar hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamadığı İsrail'de koalisyon protokollerinin tamamlanması kritik önem taşıyor. Tarafların uzlaşması durumunda kurulan kabine Meclisten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak, koalisyon pazarlıklarının akamete uğraması durumunda ise ülke yeniden erken seçime gidecek.