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İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

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İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

Terör devleti İsrail’de yeni dönemin katliamcısının arandığı seçimlerde oyların yüzde 76,8'i sayılırken katil Netanyahu'nun bloku 54, muhalefet 47, Arap partileri ise 19 sandalyeye ulaştı. Seçim günü Arap seçmenleri alaya alıp hedef göstererek kendi tabanını sandığa davet eden Netanyahu, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamadı. Arap partileri ise elde ettikleri 19 sandalye sayısıyla kilit konuma yükseldi.

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Foto - İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok, muhalefetin önüne geçti. Ancak açıklanan son verilere göre ne iktidar ne de muhalefet bloğu hükümet kurmak için gereken 61 milletvekilliğine ulaşabildi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin ise 19 sandalyeye ulaşması dikkat çekti. NETANYAHU BLOĞU ÖNE GEÇTİ İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı devam ediyor.Oyların yüzde 76,8'inin sayıldığı aşamaya ilişkin paylaşılan verilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 54, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 47 sandalye kazanabilecek durumda bulunuyor.Arap partilerinin toplam sandalye sayısı ise 19 olarak hesaplanıyor.120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut tabloda iki blok da bu çoğunluğa ulaşamıyor. ARAP PARTİLERİNDEN 19 SANDALYELİK ÇIKIŞ Seçimin en dikkat çekici sonuçlarından biri, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap çoğunluklu partilerin elde ettiği sandalye sayısı oldu.Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre üç küçük partinin ittifakından oluşan Ortak Liste 13, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ise 6 sandalyeye ulaşıyor.Böylece Arap partilerinin toplam milletvekili sayısı 19'a yükselirken bu rakamın ülke tarihinde söz konusu partiler açısından rekor olduğu belirtiliyor.

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Foto - İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

İKTİDAR VE MUHALEFETTE SON DURUM Paylaşılan tahmini sandalye dağılımına göre muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye seviyesinde bulunuyor.İktidar bloğunda ise Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 7'şer, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin 7, Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisinin ise 6 milletvekili çıkaracağı öngörülüyor. HÜKÜMET KURMAK İÇİN 61 SANDALYE GEREKİYOR İsrail'de yüzde 3,25 seçim barajı uygulanıyor. Parlamentoya girebilmek için partilerin en az 4 sandalye kazanması gerekiyor.120 sandalyeli Mecliste hükümet kurabilmek için 61 milletvekilinin desteği şart.Mevcut dağılımın kesinleşmesi ve partilerin çoğunluk sağlayacak bir anlaşmaya varamaması halinde koalisyon görüşmelerinin uzaması veya yeniden seçime gidilmesi gündeme gelebilir. RESMİ SONUÇLARIN 4 KASIM'A KADAR NETLEŞMESİ BEKLENİYOR Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandığa katılım oranının yüzde 77 olduğu bildirildi.Oy sayımının tamamlanmasının ardından milletvekili dağılımında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.İnceleme ve itiraz süreçlerinin ardından resmi sonuçların 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.Seçim, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde düzenlenen saldırıların ardından Gazze'de başlayan savaş ve bölgedeki diğer çatışmalar sonrasında gerçekleştirilen ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

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Foto - İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

NETANYAHU SEÇİM GÜNÜ ARAP SEÇMENLERİ HEDEF GÖSTERDİ Netanyahu, seçim günü boyunca Arapların yüksek katılım oranını öne çıkararak sağ seçmeni sandığa çağırmıştı. Netanyahu, Arap bölgelerindeki sandık kuyruklarını paylaşarak seçmenlerine, Mansour Abbas ve Ahmed Tibi'nin etkili olacağı bir hükümet ihtimali üzerinden çağrıda bulunmuştu.Likud bayrakları taşıyan araçların Kudüs'te ezan sesi yayınlayarak “Araplar oy kullanıyor” mesajıyla seçmenleri sandığa çağırdığı da bildirildi.Netanyahu'nun sosyal medya hesaplarından burkalı Arap kadınların sandığa gittiğini gösteren görüntüler de paylaşıldı. Netanyahu, Arap seçmenin yüksek katılımını işaret ederek kendi tabanına yaptığı çağrıda durumu “bizim için ölüm kalım meselesi” olarak nitelendirdi. HÜKÜMET NASIL KURULACAK? İsrail’de seçimlerin ardından gözler, 120 sandalyeli parlamentoya girmeye hak kazanan partilerin koalisyon senaryolarına ve pazarlıklarına çevrildi.Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Meclise giren tüm parti temsilcileriyle görüşerek başbakan adayı önerilerini toplayacak.Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en çok oyu alan partiye vermek zorunda olmamakla birlikte, 61 milletvekilinin desteğini alma ihtimali en yüksek olan lideri görevlendirecek.Hükümet kurmak için görevlendirilen isim, sert geçmesi beklenen koalisyon pazarlıkları için 28 günlük bir süreye sahip olacak ve ihtiyaç halinde bu süreye 14 gün daha eklenebilecek.Cumhurbaşkanının görevlendirdiği isim hükümeti kuramazsa, Herzog yeniden istişare yaparak Meclis içinde başka bir isme hükümet kurması için görev verebilir. Bu ismin 28 gün içinde koalisyon kurması gerekiyor. Eğer hala hükümet kurulamazsa, İsrail Meclisinin içinden bir kişinin 61 milletvekilinin imzasını toplaması için 21 günlük süre başlıyor. 61 milletvekili sağlanırsa bu kişinin iki hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor. Eğer sağlayamazsa Meclis lağvediliyor ve ülke yeniden 3 ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.Tüm bu senaryoda, ülkedeki mevcut Başbakan geçici de olsa görevine devam ediyor. Bu süreçte Netanyahu hükümeti kuramaz veya muhalefet de 61 milletvekilinin desteğini alamazsa hükümet kurulamadığı için 6 ay daha geçici başbakanlık görevinde kalabilir.Bugüne kadar hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamadığı İsrail'de koalisyon protokollerinin tamamlanması kritik önem taşıyor. Tarafların uzlaşması durumunda kurulan kabine Meclisten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak, koalisyon pazarlıklarının akamete uğraması durumunda ise ülke yeniden erken seçime gidecek.

#4
Foto - İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

İSRAİL BASINI: TRUMP, NETANYAHU'YU MUHALEFETLE ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ KURMAYA ZORLAYACAK Yedioth Ahronoth gazetesinin ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın Netanyahu’yu bölge ülkelerinin İsrail’le normalleşmesini içeren Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesine imkan sağlayacak rotasyonlu ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacağı aktarıldı.ABD’li kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın parlamento seçimleri öncesi Netanyahu'ya verdiği desteğin karşılığını talep etmekten vazgeçmeyeceğini söyledi.Trump'ın, kurulması halinde hükümete aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dahil edilmelerini önlemek için elindeki tüm imkanları kullanacağını vurgulayan kaynaklar, Washington'da Ben-Gvir'in bulunduğu bir hükümetin bir seçenek olarak görülmediğinin altını çizdi.Yedioth Ahronoth gazetesi, Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki Arap ülkelerinin Netanyahu'nun başbakanlığındaki İsrail'le normalleşmeyeceğini açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

#5
Foto - İşgalci Bibi, alay ettiği partilere muhtaç oldu! Netanyahu’nun ipi Arapların elinde

İSRAİL'DE MUHALİF LİDER GOLAN, ARAP PARTİLERİYLE HÜKÜMETİ KURMA ÇAĞRISI YAPTI Muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yashar Partisi lideri Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunda yer alan partilere seslenen Golan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle bir araya gelip koalisyon hükümeti kurmaları çağrısı yaptı ve bu sayede Mecliste çoğunluğu elde edeceklerini kaydetti.Golan, "Netanyahu kaybetti. 120'ye kadar saymayı biliyorum, 65, 55'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.Mevcut tablonun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Golan, “Gerçekler bize çok net bir ders vermeli. Korkmayı bırakmazsak burada bir geleceğimiz yok. Irkçılığı da sonlandırmalıyız. Netanyahu’nun Yahudi oyları ile Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul edemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.Son olarak Golan, İsrail'in Arap vatandaşlarıyla ortaklık içinde bir değişim hükümeti kurma fırsatı olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

İ. Keskin

Arapların 19 olması teselli değildir. Okadar arap bir netanyahuyu indiremedi.
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