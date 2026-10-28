En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada en çok araba üreten ülkeler listesi, otomotiv sektöründeki küresel rekabetin boyutlarını ortaya koyuyor. Üretim hacimleri ülkelerin sanayi altyapısı, teknolojik gelişmişliği ve otomotiv yatırımları hakkında önemli ipuçları verirken sıralamadaki değişimler de sektörün gündeminde yer alıyor. Özellikle Asya ve Avrupa'daki üretici ülkelerin performansı, dünya otomotiv pazarının şekillenmesinde etkili oluyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi ve listedeki konumu da bu kapsamda dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Üretim rakamları incelenirken yalnızca binek otomobillerin değil, ticari araçların da ayrı bir kategori oluşturduğu unutulmamalı. Peki, dünyada en fazla otomobil hangi ülkede üretiliyor? Türkiye'nin ardından hangi ülkeler geliyor? İşte otomotiv endüstrisinde öne çıkan ülkeler ve üretim sıralaması...