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Otomotiv
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En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyadaki otomobil satış verilerine göre en fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyada en fazla otomobil üreten ülkeler...

#1
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada en çok araba üreten ülkeler listesi, otomotiv sektöründeki küresel rekabetin boyutlarını ortaya koyuyor. Üretim hacimleri ülkelerin sanayi altyapısı, teknolojik gelişmişliği ve otomotiv yatırımları hakkında önemli ipuçları verirken sıralamadaki değişimler de sektörün gündeminde yer alıyor. Özellikle Asya ve Avrupa'daki üretici ülkelerin performansı, dünya otomotiv pazarının şekillenmesinde etkili oluyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi ve listedeki konumu da bu kapsamda dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Üretim rakamları incelenirken yalnızca binek otomobillerin değil, ticari araçların da ayrı bir kategori oluşturduğu unutulmamalı. Peki, dünyada en fazla otomobil hangi ülkede üretiliyor? Türkiye'nin ardından hangi ülkeler geliyor? İşte otomotiv endüstrisinde öne çıkan ülkeler ve üretim sıralaması...

#2
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Son yıllarda, otomotiv üretiminde yaşanan artış, küresel ekonomiye olumlu yansımalar sağladı. Bir yıl içinde en fazla araba üreten ülkeler açıklandı.

#3
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

İşte en fazla araba üreten ülkeler...

#4
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

20) MALEZYA | 790,3 BİN

#5
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

19) İNGİLTERE | 905,2 BİN

#6
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

18) FRANSA | 910,2 BİN

#7
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

17) RUSYA | 982,6 BİN

#8
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

16) SLOVAKYA | 993 BİN

#9
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

15) İRAN | 1,07 MİLYON

#10
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

14) ENDONEZYA | 1,1 MİLYON

#11
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

13) KANADA | 1,32 MİLYON

#12
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

12) TÜRKİYE | 1,36 MİLYON

#13
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

11) ÇEK CUMHURİYETİ | 1,45 MİLYON

#14
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

10) TAYLAND | 1,46 MİLYON

#15
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

9) İSPANYA | 2,3 MİLYON

#16
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

8) BREZİLYA | 2,5 MİLYON

#17
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

7) ALMANYA | 4 MİLYON

#18
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

6) GÜNEY KORE | 4,1 MİLYON

#19
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

5) MEKSİKA | 4,2 MİLYON

#20
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

4) HİNDİSTAN | 6 MİLYON

#21
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

3) JAPONYA | 8,2 MİLYON

#22
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

2) ABD | 10,5 MİLYON

#23
Foto - En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

1) ÇİN | 31,2 MİLYON/ kaynak: yenişafak.com

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