En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyadaki otomobil satış verilerine göre en fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyada en fazla otomobil üreten ülkeler...
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Dünyadaki otomobil satış verilerine göre en fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyada en fazla otomobil üreten ülkeler...
Dünyada en çok araba üreten ülkeler listesi, otomotiv sektöründeki küresel rekabetin boyutlarını ortaya koyuyor. Üretim hacimleri ülkelerin sanayi altyapısı, teknolojik gelişmişliği ve otomotiv yatırımları hakkında önemli ipuçları verirken sıralamadaki değişimler de sektörün gündeminde yer alıyor. Özellikle Asya ve Avrupa'daki üretici ülkelerin performansı, dünya otomotiv pazarının şekillenmesinde etkili oluyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi ve listedeki konumu da bu kapsamda dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Üretim rakamları incelenirken yalnızca binek otomobillerin değil, ticari araçların da ayrı bir kategori oluşturduğu unutulmamalı. Peki, dünyada en fazla otomobil hangi ülkede üretiliyor? Türkiye'nin ardından hangi ülkeler geliyor? İşte otomotiv endüstrisinde öne çıkan ülkeler ve üretim sıralaması...
Son yıllarda, otomotiv üretiminde yaşanan artış, küresel ekonomiye olumlu yansımalar sağladı. Bir yıl içinde en fazla araba üreten ülkeler açıklandı.
İşte en fazla araba üreten ülkeler...
20) MALEZYA | 790,3 BİN
19) İNGİLTERE | 905,2 BİN
18) FRANSA | 910,2 BİN
17) RUSYA | 982,6 BİN
16) SLOVAKYA | 993 BİN
15) İRAN | 1,07 MİLYON
14) ENDONEZYA | 1,1 MİLYON
13) KANADA | 1,32 MİLYON
12) TÜRKİYE | 1,36 MİLYON
11) ÇEK CUMHURİYETİ | 1,45 MİLYON
10) TAYLAND | 1,46 MİLYON
9) İSPANYA | 2,3 MİLYON
8) BREZİLYA | 2,5 MİLYON
7) ALMANYA | 4 MİLYON
6) GÜNEY KORE | 4,1 MİLYON
5) MEKSİKA | 4,2 MİLYON
4) HİNDİSTAN | 6 MİLYON
3) JAPONYA | 8,2 MİLYON
2) ABD | 10,5 MİLYON
1) ÇİN | 31,2 MİLYON/ kaynak: yenişafak.com
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