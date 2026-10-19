ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

ABD basınında yer alan habere göre, Kanada'nın 17 adet Patriot hava savunma füzesi için Washington yönetimiyle anlaşma masasına oturacağı iddia edildi. Patriot hava savunma füzesi tedarikine yönelik gündeme gelen bu hamlenin, Kanada'nın hava savunma kapasitesi açısından nasıl bir sonuç doğuracağı merak konusu oldu. Küresel savunma alanında hava savunma sistemlerine yönelik talep artarken, Kanada'nın Patriot hava savunma füzesi tedariki için ABD ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddiaya göre, Kanada'nın 17 adet Patriot hava savunma füzesi için anlaşma arayışına gireceği belirtildi.