  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu Herkes ters köşe olacak! Yunanistan’dan, Türkiye’nin burnunun dibindeki ada için beklenmedik karar Meğer zamanında hepsi birer şehirmiş! Türkiye’nin ilçe statüsüne düşürülen eski illeri şaşkına çevirdi Ve beklenen adım atılıyor! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis’e geliyor Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Emekli Tümgeneralden korkutan sözler: Felaket yaşanabilir İnegöl’de “kız meselesi” iddiası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu
Dünya
7
Yeniakit Publisher
ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

Küresel ölçekte hava savunma sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artarken, Kanada'nın envanterini güçlendirmek amacıyla ABD ile masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddialara göre Ottawa yönetimi, balistik füzeler ve yüksek menzilli hava tehditlerine karşı 17 adet Patriot hava savunma füzesi tedarik etmeyi hedefliyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmese de gerçekleşmesi beklenen bu kritik pazarlığın bölgedeki savunma dengelerini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.

#1
Foto - ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

ABD basınında yer alan habere göre, Kanada'nın 17 adet Patriot hava savunma füzesi için Washington yönetimiyle anlaşma masasına oturacağı iddia edildi. Patriot hava savunma füzesi tedarikine yönelik gündeme gelen bu hamlenin, Kanada'nın hava savunma kapasitesi açısından nasıl bir sonuç doğuracağı merak konusu oldu. Küresel savunma alanında hava savunma sistemlerine yönelik talep artarken, Kanada'nın Patriot hava savunma füzesi tedariki için ABD ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddiaya göre, Kanada'nın 17 adet Patriot hava savunma füzesi için anlaşma arayışına gireceği belirtildi.

#2
Foto - ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

Patriot hava savunma füzesi, özellikle balistik füze ve hava tehditlerine karşı sağladığı savunma kabiliyetiyle ülkelerin envanterinde önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle Kanada'nın Patriot hava savunma füzesi tedarikine yönelik olası girişimi, ülkenin savunma planlaması açısından dikkat çekiyor. ABD üretimi Patriot hava savunma sistemi, farklı irtifa ve menzillerdeki hava tehditlerine karşı kullanılabilen bir savunma mimarisine sahip. Sistemin kabiliyetleri, kullanılan füze türüne ve konfigürasyonuna göre değişiyor.

#3
Foto - ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

Özellikle gelişmiş balistik füze tehditlerine karşı önleme kabiliyeti sunan Patriot hava savunma füzesi, NATO ülkelerinin hava ve füze savunma planlarında öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Bu özellik, Patriot hava savunma füzesi sistemini stratejik tesislerin, askeri noktaların ve kritik altyapının korunmasında önemli bir unsur haline getiriyor.

#4
Foto - ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

İddia edilen 17 adet Patriot hava savunma füzesi tedarikinin gerçekleşmesi halinde, Kanada ile ABD arasındaki savunma iş birliğinin yeni bir başlık kazanması gündeme gelebilir. Ancak anlaşmanın kapsamı, teslimat takvimi ve tedarik edilecek füzelerin modeli hakkında kesinleşmiş ayrıntılar bulunmuyor.

#5
Foto - ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

Kanada'nın Patriot hava savunma füzesi için ABD ile masaya oturacağı iddiasının nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, olası tedarikin ülkenin mevcut savunma kapasitesine etkisi de yakından takip edilecek.

#6
Foto - ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor

17 adet Patriot hava savunma füzesi için görüşme yapılacağı bilgisi, ABD basınında yer aldığı belirtilen bir iddiaya dayanıyor. Tarafların resmî açıklaması veya kesinleşmiş bir anlaşma duyurusu olmadan tedarikin gerçekleştiği söylenemez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!
Dünya

Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!

Okullarda başörtüsünü yasaklayan ve İslam'a savaş açan Azerbaycan'ın Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev,..
Almanya Meclisi’nde Öcalan kavgası: Hapiste çürümeyi hak ediyor!
Dünya

Almanya Meclisi’nde Öcalan kavgası: Hapiste çürümeyi hak ediyor!

Almanya Federal Meclisi’nde gerçekleşen oturumda Türkiye kökenli iki milletvekili arasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan kavgası ..
Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Dünya

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, 24 saatten kısa sürede topraklarına düşen beş insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunu belirterek Mosk..
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!
Spor

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kontraspor ekra..
İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı
Gündem

İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı'nın yıllardır maskelediği sömürgeci yüzünü ve Afrika kıtasında yürütülen barbarca talanı hedefine koyd..
Günlerdir aranıyor! Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Aktüel

Günlerdir aranıyor! Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sürüklendiği anlar ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer’de 14 Ekim’de yaşanan selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in aracının akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ait görünt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23