ABD ile pazarlık kızıştı! 17 adet Patriot füzesi için masaya oturuluyor
Küresel ölçekte hava savunma sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artarken, Kanada'nın envanterini güçlendirmek amacıyla ABD ile masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddialara göre Ottawa yönetimi, balistik füzeler ve yüksek menzilli hava tehditlerine karşı 17 adet Patriot hava savunma füzesi tedarik etmeyi hedefliyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmese de gerçekleşmesi beklenen bu kritik pazarlığın bölgedeki savunma dengelerini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.