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Ekonomi
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Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

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Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşan ünlü giyim markasının sahibi hakkında iflas kararı verildi. Söz konusu karar herkesi şaşırttı.

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#1
Foto - Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında 8 Ekim 2026 tarihinde iflasın açılmasına karar verdi. 16 Ekim’de yayımlanan mahkeme ilanına göre iflasın açılış saati 15.16 olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Karar istinaf incelemesine açık. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş bir iflas hükmünden söz edilmiyor. Ancak bu gelişmeyi önemli kılan yalnızca bir hazır giyim şirketi hakkında verilen iflas kararı değil. Asıl dikkat çekici nokta, mahkemenin yedi ay önce onayladığı 36 aylık kurtuluş planından iflas kararına uzanan süreç.

#3
Foto - Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Takvimleri 5 Mart 2026 tarihine çevirelim. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Selçuk Mağazacılık'ın konkordato projesini tasdik etti. Şirketin borçlarını ödeyebilmesi için ayrıntılı bir takvim oluşturuldu. Buna göre borçlar 36 ay içerisinde, 12 eşit taksitle ödenecekti. İlk taksit tarihi 30 Haziran 2026, son taksit tarihi ise 31 Mart 2029 olarak belirlendi.

#4
Foto - Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Üstelik taksitlere anapara üzerinden yüzde 32 faiz uygulanması kararlaştırıldı. Mahkeme, konkordato komiserlerinin görevlerine son verirken Ali İnce'yi aylık 60 bin lira ücretle kayyım olarak görevlendirdi. Böylece şirketin mali yükümlülüklerini belirlenen takvim içerisinde yerine getirmesi için hukuki bir çerçeve oluşturuldu. Fakat 8 Ekim'de yeni bir karar geldi. 36 ay sürmesi öngörülen ödeme takviminin henüz yedinci ayında şirket hakkında iflasın açılmasına karar verildi. İflas kararının gerekçesi henüz doğrulanamadığı için bu gelişmeyi doğrudan bir taksitin ödenmemesine bağlamak mümkün değil.

#5
Foto - Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Bad Bear, bir dönem yaklaşık 240 satış noktasına ulaşmış, dokuz mağazasıyla faaliyet göstermişti. Ancak bu büyümenin finansmanında banka kredileri önemli rol oynamıştı. Selçuk'un o dönemde anlattığı tablo, yüksek finansman maliyetlerinin büyüyen şirketler üzerindeki baskısını ortaya koyuyordu.

#6
Foto - Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Burada önemli bir hukuki ayrım bulunuyor. Mahkemenin iflas kararı Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında verildi.

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Yorumlar

vatandaş

Acaba Güllük Gülüstanlık gösterilen makyajlanmış hassas dengeler gösterildiği gibi değil galiba ! ?.Ne diyelim Allah yardımcımız olsun.
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