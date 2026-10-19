Türkiye genelinde 240 mağazaya ulaşmıştı: Ünlü giyim markası bir anda iflas etti

Üstelik taksitlere anapara üzerinden yüzde 32 faiz uygulanması kararlaştırıldı. Mahkeme, konkordato komiserlerinin görevlerine son verirken Ali İnce'yi aylık 60 bin lira ücretle kayyım olarak görevlendirdi. Böylece şirketin mali yükümlülüklerini belirlenen takvim içerisinde yerine getirmesi için hukuki bir çerçeve oluşturuldu. Fakat 8 Ekim'de yeni bir karar geldi. 36 ay sürmesi öngörülen ödeme takviminin henüz yedinci ayında şirket hakkında iflasın açılmasına karar verildi. İflas kararının gerekçesi henüz doğrulanamadığı için bu gelişmeyi doğrudan bir taksitin ödenmemesine bağlamak mümkün değil.