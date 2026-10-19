Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan kritik bir tedarike imza atacağını kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan kritik bir tedarike imza atacağını kamuoyu ile paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı anlaşma kapsamında dünya pazarlarına tedarik edeceği dizel yakıtın bir bölümünün Türkiye’ye verileceğini açıkladı.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı anlaşma kapsamında dünya pazarlarına tedarik edeceği dizel yakıtın bir bölümünün Türkiye’ye verileceğini söyledi.
Türkiye, enerji ihtiyacının bir bölümünü Rusya’dan, ayrıca İran, Azerbaycan ve diğer ülkelerden karşılıyor. Ankara, ABD ve diğer ortaklarıyla anlaşmalar yaparak enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.
Bayraktar, “Rusya, son aylarda bu sorunla karşı karşıya kalınca dizel yakıt ihracatına kısıtlamalar getirdi. Şimdi Trump ile dizel yakıt konusunda bir anlaşmaya vardı. Yaptığımız görüşmeler sonucunda bu yakıtın bir bölümünü Türkiye’ye alacağız” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23