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Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek

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Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan kritik bir tedarike imza atacağını kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı anlaşma kapsamında dünya pazarlarına tedarik edeceği dizel yakıtın bir bölümünün Türkiye’ye verileceğini açıkladı.

#2
Foto - Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7 televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı anlaşma kapsamında dünya pazarlarına tedarik edeceği dizel yakıtın bir bölümünün Türkiye’ye verileceğini söyledi.

#3
Foto - Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek

Türkiye, enerji ihtiyacının bir bölümünü Rusya’dan, ayrıca İran, Azerbaycan ve diğer ülkelerden karşılıyor. Ankara, ABD ve diğer ortaklarıyla anlaşmalar yaparak enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

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Foto - Büyük anlaşma tamam: Rusya Türkiye'ye verecek

Bayraktar, “Rusya, son aylarda bu sorunla karşı karşıya kalınca dizel yakıt ihracatına kısıtlamalar getirdi. Şimdi Trump ile dizel yakıt konusunda bir anlaşmaya vardı. Yaptığımız görüşmeler sonucunda bu yakıtın bir bölümünü Türkiye’ye alacağız” dedi.

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