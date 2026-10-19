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Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

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Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

Dünyada pek çok ülkede mesai saatleri kısalıyor. Peki, Türkiye'de de 45 saatlik mesai değişecek mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

#1
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

Katı çalışma saatlerinin birer birer terk edildiğini, yalnızca Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelerin değil birçok ülkenin mesainin kısaltılması yönünde adım attığını ve atmakta olduğunu vurgulayan SGK Başuzmanı Karakaş, geçtiğimiz günlerde en son Brezilya'nın da haftalık çalışma saatlerini 44 saatten 40 saate düşüren ve çalışanlara ücret kesintisi yapmadan haftada 2 gün izin hakkı tanıyan anayasa değişikliğini yaptığı belirtti. Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "Gelişmiş dünya, emeğin miktarını değil, niteliğini ve verimini öne çıkaran yeni bir döneme adım attı. Sıra bizde. Bizim çalışanlarımız da fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

Tarih boyunca atılan adımların, insanca yaşama arayışının durdurulamaz bir nehir gibi aktığını kanıtladığını belirten Karakaş, dünyadaki başlıca yasal düzenlemelerin bunu gözler önüne serdiğini vurgulayıp şunları sıraladı: "1919 (Milletlerarası Çalışma Teşkilatı-ILO): Günde 8, haftada 48 saat sınırı getirilerek ilk beynelmilel standart çizildi. 1935 (ILO): 40 saatlik çalışma hedefi küresel bir tavsiye kararı olarak benimsendi. 1936 (Fransa): Halk Cephesi reformlarıyla haftalık 40 saatlik çalışma yasal güvenceye kavuştu. 1938 (ABD): Adil Çalışma Standartları Yasası (FLSA) kabul edilerek haftalık sınır 40 saat olarak tescillendi.

#3
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

1998-2000 (Fransa): Aubry Yasaları ile haftalık çalışma süresi 35 saate çekildi. 2015-2019 (İzlanda): Haftalık 35-36 saatlik uygulama denendi; verimin düşmediği, aksine çalışan sağlığının düzeldiği kanıtlandı. 2021-2026 (Kolombiya): Kabul edilen kanunla haftalık 48 saatlik mesai adım adım 42 saate indirildi. 2023 (Şili): 45 saatlik sürenin kademeli olarak 40 saate düşürülmesi yasalaştı. 2026 (Meksika): Anayasal düzenlemelerle 48 saatin kademeli olarak 40 saate indirilmesi süreci başlatıldı. 2026 (Brezilya): Brezilya Kongresi tarihi bir kararla anayasayı değiştirdi. Çalışma süresi 44 saatten 40 saate düşürüldü, maaş kesintisi olmadan haftada 2 gün dinlenme hakkı tescil edildi"

#4
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

Karakaş Türkiye'deki durumu da aktarıp "Dünya insani standartları yukarı taşırken ülkemizde tablo durağandır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi hükmü açıktır: 'Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir'" dedi. 6 gün çalışılan yerlerde günlük 7,5 saat, 5 gün çalışılan yerlerde 9 saate varan mesailer uygulandığını belirten Karakaş, bu sınırın uzun süreden beri değişmediğini kaydetti. Devamında Karakaş, şu karşılaştırmayı yaptı: "Avrupa Birliği: (35-40 saat) arasındadır. İzlanda (35-36 saat, Avustralya (38 saat) Japonya-G. Kore-Şili, Brezilya (40 Saat)… Türkiye’de ise hâlen (45 Saat)"

#5
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

Haftalık 45 saatlik çalışma süresini düşürmenin bir lüks ya da tembellik talebi olmadığını belirten Karakaş, "Bu adım, toplumsal, ekonomik ve insani açılardan kaçınılmaz bir zorunluluktur" dedi.

#6
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

Uzun çalışma saatlerinin kronik yorgunluğa, tükenmişliğe ve ağır strese yol açtığını vurgulayan Karakaş, "Yorgun bir beden ve zihin, iş kazalarına açık davetiye çıkarır. 'Sağlık candan önce gelir' derler; bedeni tükenen bir toplumun üretim çarklarını döndürmesi imkânsızdır. Ayrıca; çok çalışmak, çok üretmek anlamına gelmez. Saatlerce masada ya da tezgâh başında yorulmuş bir çalışanın verimi dip yapar. İzlanda ve Fransa örnekleri göstermiştir ki: Dinlenen zihin, verimli iş üretir. Sürenin kısalması maliyeti artırmaz; aksine hastalık izinlerini, iş hatalarını ve kayıpları azaltır" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Haftada iki gün de izin var! Milyonlar bekliyordu, mesai süresi kısalıyor mu?

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