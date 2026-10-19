İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim, Atina'nın Mavi Vatan sahasında düzenlemek istediği Eunomia tatbikatına karşı Ankara'nın yayımladığı NAVTEX uyarısıyla yeni bir boyuta ulaştı. Antalya NAVTEX İstasyonu aracılığıyla Yunan duyurularını yetkisiz ilan eden Türkiye, bölgedeki kıta sahanlığını ve egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ilan etti. Gelişmeleri endişeyle takip eden Yunan medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada operasyonel adımlar atarak kablo döşeme projelerini engelleyebileceğini vurguladı.