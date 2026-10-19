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Dünya
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İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

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İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim, Atina'nın Mavi Vatan sahasında düzenlemek istediği Eunomia tatbikatına karşı Ankara'nın yayımladığı NAVTEX uyarısıyla yeni bir boyuta ulaştı. Antalya NAVTEX İstasyonu aracılığıyla Yunan duyurularını yetkisiz ilan eden Türkiye, bölgedeki kıta sahanlığını ve egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ilan etti. Gelişmeleri endişeyle takip eden Yunan medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada operasyonel adımlar atarak kablo döşeme projelerini engelleyebileceğini vurguladı.

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Foto - İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

Yunanistan'ın Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ortaklığıyla Doğu Akdeniz'de düzenlemeyi planladığı "Eunomia" tatbikatı ve GKRY üzerinden İsrail'e uzatılması hedeflenen deniz altı elektrik kablo projesi, bölgedeki dengeleri yeniden hareketlendirdi. Atina yönetiminin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden denizcilik duyurularına karşılık Ankara'dan anında cevap geldi.

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Foto - İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

Türkiye, cuma sabahı yayımladığı NAVTEX uyarısı ile Yunanistan'ın Heraklion istasyonunun yetkisiz olduğunu ve tatbikatın planlandığı sahanın Türk yetki alanında kaldığını ilan etti. Ardından, GKRY yetkililerinin "S/V KOBI RUEGG" araştırma gemisi vasıtasıyla jeofiziksel çalışmalar yapma girişimine karşı ikinci bir Türk NAVTEX'i daha devreye sokuldu.

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Foto - İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

Yunanistan merkezli Flash News'de yer alan değerlendirmelerde, Türkiye'nin bu hamlelerinin bölgedeki egemenlik haklarını ve kıta sahanlığını koruma konusundaki uzun vadeli kararlılığını net bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı. Yunan hükümeti, elektrik şebekesi bağlantı projesi için Türkiye'den izin alma niyetinde olmadığını öne sürse de Yunan basınındaki analizlerde derin bir kaygı göze çarpıyor. Atina'nın, kablo döşeme araştırmaları gerçekleştirecek olan Fransız "Abeille Marengo" gemisinin faaliyetleri öncesinde yeni bir NAVTEX yayımlamaya hazırlandığı aktarıldı.

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Foto - İyice tutuşan Yunanistan kaygıyla duyurdu: Türk donanması her an bunu yapabilir

Ancak haberlerde, Ankara'nın diplomatik ve hukuki uyarılarını sahada operasyonel adımlara dönüştürme ihtimali Atina açısından pratik bir kriz sebebi olarak gösteriliyor. Türkiye'nin kararlı tavrı ile KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi arasındaki stratejik bağa dikkat çeken Yunan medyası, Doğu Akdeniz'deki süreci endişeyle takip etmeyi sürdürüyor.

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Yorumlar

Türkiye'de öte beride yoğun petrol araştırmalarıyla boşuna uğraşmayıp ege ve Akdeniz'de yoğunlaşalım

Yunan ve Kıbrıs'ın itirazlarına kulak asmayıp gerçek sondajlara başlayalım. Bu konularda bizi asıl engelleyen siyonist İsrail ve uzantılarıdır. Petrol ithalatına bütçemizin en fazla bölümü harcanmakta. Petrol için bakın ABD taa Atlantik ötesinden gelip savaşlar çıkarmakta. Karasularımızda bulunan petrolleri çıkarmak zorundayız. Yapılan itirazlar kuru gürültü. Ciddiye asmamalıyız .
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