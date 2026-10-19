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Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

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Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek “başörtüsü” çıkışı

Azerbaycan'da okullarda başörtüsü yasağına ilişkin başlayan hararetli tartışmalara ülkenin en ünlü doktorlarından Reşid Mahmudov da dahil oldu. Yasağı açıkça destekleyen Mahmudov, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle ilgili bir hüküm bulunmadığını iddia ederek 14-16 yaşına kadar çocukların dinle ilgilenmesinin yasaklanması gerektiğini savundu. İlerlemenin dualarla değil fizik ve pozitif bilimlerle sağlanacağını belirten Mahmudov'un "Siyah kıyafet giyen dindarlardan korkuyorum" ifadeleri kamuoyunda infiale yol açtı.

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Foto - Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı tartışmaları sürerken, ülkenin tanınmış doktorlarından Reşid Mahmudov’un açıklamaları tepki çekti. Yasağı açıkça destekleyen Mahmudov, Kur'an'da başörtüsüne dair bir hüküm bulunmadığını savunarak 14-16 yaşına kadar çocukların dinle ilgilenmesinin yasaklanması gerektiğini iddia etti.

#2
Foto - Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

Gerçek gelişimin dinde değil bilimde olduğunu iddia eden Mahmudov, ilerlemenin dualarla değil fizik ve pozitif bilimlerle sağlanacağını söyledi. Mahmudov, şu herzeleri yumurtladı:

#3
Foto - Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

"Kur'an'da başörtüsü hakkında hiçbir şey yoktur. 14-16 yaşına kadar çocukların dinle meşgul olması yasaklanmalıdır. ‘Allahümme salli’ ile gelişmek olmaz. Gelişme dinde değil, fizikte ve bilimdedir. Siyah kıyafet giyen dindarların çoğundan korkuyorum."

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Foto - Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

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Yorumlar

turk

Yani azarbeycan Yillar sonra gercek yuznuu bellietti . zaten dost kendini bu urumlarda belli eder yillardir dostumuz dedik ama tostumuz cikti

murat

her kesi ayni kefeye koyup değerlendirmek çok yanlış dindar var beş vakit namazında herkese saygılı işinde gücünde, dindar var ( dindar mış gibi görünüp ) fonlardan milyarlar yürütüp utanmayan, sigorta genel müdürü olan , millet vekilliği yapan para koymak için daire tutan , solcu var 5 milyar doları olan halkın adamıyım deyip milleti dolandıran, Liyakat işte büyüzden
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