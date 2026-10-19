Vay utanmaz vay! Azerbaycanlı ünlü isimden tepki çekecek “başörtüsü” çıkışı
Azerbaycan'da okullarda başörtüsü yasağına ilişkin başlayan hararetli tartışmalara ülkenin en ünlü doktorlarından Reşid Mahmudov da dahil oldu. Yasağı açıkça destekleyen Mahmudov, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle ilgili bir hüküm bulunmadığını iddia ederek 14-16 yaşına kadar çocukların dinle ilgilenmesinin yasaklanması gerektiğini savundu. İlerlemenin dualarla değil fizik ve pozitif bilimlerle sağlanacağını belirten Mahmudov'un "Siyah kıyafet giyen dindarlardan korkuyorum" ifadeleri kamuoyunda infiale yol açtı.