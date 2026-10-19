  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam Memiş altın ve gümüş için rakam verdi: Bu fiyatları bir daha görmek zor Her şey onu yedikten sonra başladı: Bursa'da 182 kişi hastanelik oldu! İhtimali bile mide bulandırıyor! Zelenski için “Yok artık” dedirten iddia Bu manzara için bölgeye akın ediyorlar! Sonbaharın tüm renkleri Şavşat’ta buluştu Köseliği yüzünden alay ediliyordu! Son halini görenler tanıyamıyor Emekli albay 'Bu silah Türkiye'de' diyerek duyurdu: Işık hızında çalışıyor engelleyemezsiniz Kilosu 900 bin liraya fırladı: Tarlalara hırsızlar dadanınca jandarma nöbete başladı Depremden sonra ortaya çıktılar! 8 evi istila ettiler! Milyonları ilgilendiren istihdam atağı! İşte SGK'nın yeni projeleri Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve Almanya’ya Avrupa kontrolden çıktı: Her yer yanıyor
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Almanya'da ordu mensuplarının kadın askerler üzerinden düzenlediği öne sürülen cinsel içerikli yarışma ülkeyi karıştırdı. Kadın personelle kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine kurgulanan yarışmadaki askerler hakkında soruşturma başlatıldı. En az bir mağdurun 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Her faili yakalamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

1
#1
Foto - Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Almanya'da ordunun Saksonya-Anhalt eyaletindeki 1. Sıhhiye Alayı'nda ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar iddiaları büyük tepki çekti. Weibenfels kentindeki askeri birlikte görev yapan bazı erkek askerlerin, kadın meslektaşlarıyla kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine yarışma düzenlediği öne sürüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alman ordusu geniş çaplı soruşturma başlattı.

#2
Foto - Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Alman basınında yer alan haberlere göre, erkek askerlerin kendi aralarında kadın askerlerle cinsel ilişkiye girme sayısı üzerinden yarıştıkları iddia edildi. Bazı şüphelilerin askeri hiyerarşideki konumlarını kullanarak kadın personel üzerinde baskı kurduğu, kadın askerlerin tacize uğradığı ve istenmeyen fiziksel temaslara maruz bırakıldığı öne sürüldü.

#3
Foto - Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Soruşturma kapsamında yaklaşık 12 mağdurun tespit edildiği, bunlardan en az birinin olayların yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Askeri yetkililerin cinsel taciz ve istismar iddialarının yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve şikayetlerin örtbas edilmesi ihtimallerini de araştırdığı öğrenildi. Olayla bağlantılı 10 şüpheli hakkında inceleme başlatılırken, 9 askerin kışlaya girişinin yasaklandığı bildirildi. Ayrıca 7 askerin görev yapması ve üniforma giymesi yasaklandı, 8 asker hakkında disiplin soruşturması açıldı. Beş dosya ise savcılığa gönderildi.

#4
Foto - Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların son derece ağır olduğunu vurguladı. Pistorius, "Şu ana kadar bunlar yalnızca iddia. Eğer doğrulanırlarsa iğrenç olur." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Sorumluların cezalandırılması konusunda kararlı olduklarını belirten Pistorius, "Her faili yakalamak, hak ettiği cezayı almasını sağlamak ve aynı zamanda mağdurları daha iyi korumak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

#6
Foto - Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Almanya Savunma Bakanlığı, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı önlemler alındığını duyurdu. Bakanlık, cinsel taciz, istismar ve görev yetkisinin kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurguladı. Almanya Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Komiseri Henning Otte de iddiaların kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini belirterek sorumlular hakkında cezai işlem yapılması çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var
Ekonomi

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklana..
İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi
Gündem

İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt lideri" olarak yargılandığı İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davada 7 kişi için tahliy..
İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler
Gündem

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize ettiği, Türkiye’den İsrail’e güzellik ürünleri taşıdığı ve iki oğlunun..
Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin
Kadın - Aile

Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin

5 bardak şeker ilave edin, hazırlık yaparken kozalakları suda bekletmek 1 gün sürüyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!
Spor

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kontraspor ekra..
İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı
Gündem

İtalya Başbakanı Meloni kanlı sömürge çarkını yüzlerine vurdu! Fransa’nın sömürge parasıyla gerçeği bir bir anlattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı'nın yıllardır maskelediği sömürgeci yüzünü ve Afrika kıtasında yürütülen barbarca talanı hedefine koyd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23