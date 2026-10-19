Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi
Almanya'da ordu mensuplarının kadın askerler üzerinden düzenlediği öne sürülen cinsel içerikli yarışma ülkeyi karıştırdı. Kadın personelle kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine kurgulanan yarışmadaki askerler hakkında soruşturma başlatıldı. En az bir mağdurun 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Her faili yakalamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.