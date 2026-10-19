Askerlerden skandal cinsel ilişki yarışması! Ülkeyi ayağa kaldıran rezillik sonrası Bakan devreye girdi

Soruşturma kapsamında yaklaşık 12 mağdurun tespit edildiği, bunlardan en az birinin olayların yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Askeri yetkililerin cinsel taciz ve istismar iddialarının yanı sıra uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve şikayetlerin örtbas edilmesi ihtimallerini de araştırdığı öğrenildi. Olayla bağlantılı 10 şüpheli hakkında inceleme başlatılırken, 9 askerin kışlaya girişinin yasaklandığı bildirildi. Ayrıca 7 askerin görev yapması ve üniforma giymesi yasaklandı, 8 asker hakkında disiplin soruşturması açıldı. Beş dosya ise savcılığa gönderildi.