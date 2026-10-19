Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı
Yunanistan Polis Teşkilatı'nın eskiyen filosunu yenilemek amacıyla Türkiye'de üretilecek 60 adet çevik kuvvet otobüsü sipariş etmesi Yunan basınında büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Çevik kuvvet birimlerinin uzun süreli görevlerdeki konforunu artırmak için sipariş edilen tam donanımlı Mercedes-Benz araçlar, komşu ülkede "akıl almaz bir karar" olarak yorumlandı. Hükümetin yerli sanayi yerine milyonlarca euroyu Türk ekonomisine aktardığını savunan Yunan medyası, Atina yönetimini sert sözlerle eleştirdi.