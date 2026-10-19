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Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı

Yunanistan Polis Teşkilatı'nın eskiyen filosunu yenilemek amacıyla Türkiye'de üretilecek 60 adet çevik kuvvet otobüsü sipariş etmesi Yunan basınında büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Çevik kuvvet birimlerinin uzun süreli görevlerdeki konforunu artırmak için sipariş edilen tam donanımlı Mercedes-Benz araçlar, komşu ülkede "akıl almaz bir karar" olarak yorumlandı. Hükümetin yerli sanayi yerine milyonlarca euroyu Türk ekonomisine aktardığını savunan Yunan medyası, Atina yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

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Foto - Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı

Yunanistan'da polis teşkilatının araç filosunu yenilemeye yönelik alım planı, araçların Türkiye'de üretilecek olması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Çevik kuvvet görevlerini yürüten YAT ve YMET birimleri için 60 yeni Mercedes-Benz otobüs alınması planlanıyor.

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Foto - Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı

Yunan basını, Türkiye ile yaşanan gerilimlere rağmen böyle bir sipariş verilmesini eleştirerek alımın Türk sanayisine ve ekonomisine milyonlarca avro kazandıracağını savundu.

#3
Foto - Türkiye’den sipariş komşuyu fena karıştırdı: Yunan basını bu haberle çıldırdı

Hükümetin yerli üretim imkânlarını değerlendirmediğini belirten Yunan basını, araçların bazı parçalarının Yunanistan'da üretilmesini sağlayacak bir anlaşma yapılabileceğini belirtti. Koltuk, buzdolabı ve çeşitli ekipmanların Yunan şirketlerinden temin edilebileceğini savunan haberde, hükümetin savunma sanayiyi geliştirme söylemi de eleştirildi.

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