A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi
Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda aday listesini genişletti. Arda Turan ihtimalinin rafa kalkmasının ardından listenin ilk sırasına tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı yerleşti. TFF yönetimi, Kasım ayında oynanacak zorlu Belçika ve Fransa karşılaşmaları için takımı geçici olarak Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'ya emanet etme seçeneğini de masada tutuyor.