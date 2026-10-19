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A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi

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A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda aday listesini genişletti. Arda Turan ihtimalinin rafa kalkmasının ardından listenin ilk sırasına tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı yerleşti. TFF yönetimi, Kasım ayında oynanacak zorlu Belçika ve Fransa karşılaşmaları için takımı geçici olarak Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'ya emanet etme seçeneğini de masada tutuyor.

#1
Foto - A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan ve Şenol Güneş'in ardından iki aday daha belli oldu.

#2
Foto - A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi

Arda Turan seçeneğinin kapanmasıyla birlikte adaylar arasında Abdullah Avcı ismi öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde iddialara cevap vererek yetkililerle netleşmiş bir durum olmadığını ifade etmişti. Avcı, "Adımın milli takımla anılması gurur verici. Türk futboluna ve bayrağımıza hizmet etmek her teknik adamın arzusu. Şu an için süreci izleyip beklemek en doğrusu olur.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

#3
Foto - A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi

TFF'nin gündemindeki bir diğer ihtimal ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba. Yönetimin, UEFA Uluslar A Ligi'nde Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmaları için takımı geçici olarak Aybaba'ya emanet etmeyi "C planı" olarak masada tuttuğu belirtiliyor.

#4
Foto - A Milli Takım’ın yeni hocası kim oluyor? TFF düğmeye bastı, iki dev isim radara girdi

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