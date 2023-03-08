ABD basını dünyaya resmen itiraf etti! Bayraktar TB2 SİHA'ları diğer rakiplerinden ayıran o özelliği duyurdular

Akıncı ve yaklaşmakta olan Bayraktar Kızılma pilotsuz jet uçağı gibi Türkiye'nin daha gelişmiş insansız hava araçları, çeşitli nedenlerden dolayı muhtemelen TB2 kadar yaygın bir şekilde ihraç edilmez. Bakır, "Türkiye'nin Akıncı ya da gelecekte Kızılma gibi diğer gelişmiş ve stratejik platformlar için ihracat stratejisi, TB2'nin ihracat stratejisine kıyasla farklı olacak. Daha az sayıda ülke Türkiye'nin daha gelişmiş SİHA'larını almak için yetkin sayılacak" ifadelerini kullandı. Ancak, daha sınırlı sayıda ülkeye de olsa bu gelişmiş SİHA'ların sunuluyor olması, Türkiye'nin TB2 gibi daha ucuz, daha harcanabilir alternatifler sunarak piyasadaki daha üst düzey insansız hava araçlarının altını oymak yerine onlarla doğrudan rekabet edebileceğini gösteriyor. Bakır, "Dünya standartlarında üst düzey SİHA üreticileri sınırlı. Bu alanda rekabet eden bir avuç ülke var ve ABD hariç batılı ülkelerin çoğu şu anda bu rekabetin dışında" dedi.