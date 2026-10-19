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A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik adam Arda Turan, adının A Milli Takım teknik direktörlüğüyle anılması üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Turan, savaş döneminde sorumluluk aldığı Ukrayna ekibine olan sadakatini ön planda tuttu. Shakhtar Donetsk yönetimi kendisine güvendiği sürece kulübüne hizmet etmeye devam edeceğini belirten başarılı teknik adam, geleceğe dair kapıları tamamen kapatmadı.

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Foto - A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik direktör Arda Turan, A Milli Takım ile ilgili gelen soruyu cevapladı.

#2
Foto - A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Arda Turan, "Son zamanlarda adınız Türkiye Milli Takımı ile anılıyor ancak Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığınızdan da bahsettiniz. Aynı zamanda, ülkenizi temsil etmek sizin için büyük önem taşıyor. Savaş sırasında bir Ukrayna kulübünün başına geçerek üstlendiğiniz sorumlulukla milli takım ihtimalini bir arada değerlendirmek sizin için ne kadar zor?'' şeklindeki soruya cevap vererek "Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar.

#3
Foto - A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Şunu söyleyebilirim ki bahsettiğiniz bu iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak.'' dedi.

#4
Foto - A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Sözlerine devam eden Arda Turan, ''Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım."

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