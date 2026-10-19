A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu

Arda Turan, "Son zamanlarda adınız Türkiye Milli Takımı ile anılıyor ancak Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığınızdan da bahsettiniz. Aynı zamanda, ülkenizi temsil etmek sizin için büyük önem taşıyor. Savaş sırasında bir Ukrayna kulübünün başına geçerek üstlendiğiniz sorumlulukla milli takım ihtimalini bir arada değerlendirmek sizin için ne kadar zor?'' şeklindeki soruya cevap vererek "Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar.