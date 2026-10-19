A Milli Takım teknik direktörlüğü için son dakika açıklaması! Arda Turan kararını resmen duyurdu
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik adam Arda Turan, adının A Milli Takım teknik direktörlüğüyle anılması üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Turan, savaş döneminde sorumluluk aldığı Ukrayna ekibine olan sadakatini ön planda tuttu. Shakhtar Donetsk yönetimi kendisine güvendiği sürece kulübüne hizmet etmeye devam edeceğini belirten başarılı teknik adam, geleceğe dair kapıları tamamen kapatmadı.