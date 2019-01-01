Dünyaca ünlü 10 psikolojik roman

Her satırıyla okuyucunun ruh dünyasına ışık tutan ve beyninin tomografisini çeken, dünya çapında ses getirmiş 10 psikolojik romanı, Akit’in kültür sanat sayfasında bir araya getirdik.
Albert Camus: YabancıFransız varoluşçunun zirve eseri... Her şeyi boş vermiş bir ruhun fotoğrafını çeker… ölüm ile yaşamak arasında hiçbir fark görmeyen, olan ve olması muhtemel ne varsa akışına bırakan bir karakterin hayranlık duyulası psikolojisi…
Jose Saramago: KörlükBir hal durumunu anlatsa da daha derinde insan ruhunun karanlığına ışık tutan bir eser. Beyazlığın körlüğü ve insanın kadim vahşeti.. Meraklısı için kaçırılmayacak bir eser…
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski: Suç ve CezaBir katilin anatomisi ve cinayet sonrası yaşadığı ruh halini gözlemlersiniz. Ulvi idealler uğruna cinayet işleyen fakat en nihayetinde bir katilden başka bir şey olmayan bedbahtın romanı… Batı tefekkürünün zirve ismi Friedrich Nietzsche’nin, ‘insan ruhuna dair ne öğrendimse Dostoyevski’den öğrendim’ sözlerinin haklılığını idrak edersiniz.
Irvin D. Yalom: Nietzsche AğladığındaÜnlü filozoflar ve tarihi kişiliklerin geçit yaptığı, gerçekle hayalin iç içe geçtiği bu eserde, melankolik bir kahramanın bilinçaltını okuruz. Belki de kendi benliğimizin.
Janet Frame: Sudaki YüzlerYeni Zelandalı yazarın ustalık işi eseri. İnsan zihninin en kuytu köşelerinde dolanacağınız vurucu bir kitap.
Peyami Safa: Bir Tereddüdün RomanıGenç bir gazeteci ile yalnız bir kadın arasındaki buhran dolu ilişkiyi anlatsa da her bir cümlesi ve satırı ‘insan’a dair olan harikulade bir başyapıt… Peyami Safa, bu eserinde ruhunuzu gözlerinizin önüne serer… Bir psikolog titizliğiyle… ‘Türklerin Dostoyevski’si denilmesi boşuna değil.
Knut Hamsun: AçlıkSefaletin felsefesi hiçbir kitapta bu kadar muazzam bir üslup ve çarpıcı tasvirlerle anlatılmamıştır… Olmayan köpekleri için kasaptan kemik isteyen ve izbe bir sokakta yiyen kahramanın ruh halini yaşarsınız… ve bir kez daha hayatı sorgularsınız….
Victor Hugo: Bir İdam Mahkumunun Son Günüİdam cezasına mahkum edilmiş bir karakterin hissettiklerini ‘hissedeceğiniz’ bir eser. Ölümü beklemenin ve ölecek olmanın çıldırtıcılığı hiçbir yazarın kaleminden bu denli net bir şekilde inkişaf etmemiştir.
Franz Kafka: DönüşümModern insanın, hayat karşısındaki çaresizliğinin ‘böcek’ metaforu üzerinden tasvir edilişini okurken, insan denilen varlığın bilinçaltına şahit olursunuz.
Jean Paul Sartre: BulantıÇevresindeki her şeyden tiksinti duyan ve yavaş yavaş yabancılaşan bir karakterin ruh halini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir başyapıt… İnsanın romanı…