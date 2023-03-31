7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

7'li koalisyonun deprem bölgesinde yaptığı iftar programında skandal detaylar ortaya çıktı. Masa üyelerinin depremzedeler olmadan yaptığı iftar programının ardından kurduğu iftar çadırını da kaldırdığı ortaya çıkarken Malatya'daki depremzede vatandaşlar masa üyelerine sert tepki göstererek, "Bunların en büyük icraatları yalan söylemek. Bu kafa ile ülke yönetecekler. Kılıçdaroğlu depremin 6. Günü çadır üreten firmalardan çadır istemişti hatta iddialı bir şekilde hepsini para ile alacağız dedi. Burada insanlar üşüyor, kalacak yerleri yok diye, iftar için kurulan çadırın kalacağını düşündük ancak ertesi günü yok olmuş. Bu adamların derdinin millet olmadığını burada bir kez daha görmüş olduk" dedi. Türkiye seçim sathına girmişken Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin acısı da halen yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Devlet bölgede hummalı çalışmasına devam ederken muhalefet de şovuna kaldığı yerden devam ediyor.