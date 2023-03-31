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7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

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7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

2023-03-31 11:27:45
7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

7'li koalisyonun deprem bölgesinde yaptığı iftar programında skandal detaylar ortaya çıktı. Masa üyelerinin depremzedeler olmadan yaptığı iftar programının ardından kurduğu iftar çadırını da kaldırdığı ortaya çıkarken Malatya'daki depremzede vatandaşlar masa üyelerine sert tepki göstererek, "Bunların en büyük icraatları yalan söylemek. Bu kafa ile ülke yönetecekler. Kılıçdaroğlu depremin 6. Günü çadır üreten firmalardan çadır istemişti hatta iddialı bir şekilde hepsini para ile alacağız dedi. Burada insanlar üşüyor, kalacak yerleri yok diye, iftar için kurulan çadırın kalacağını düşündük ancak ertesi günü yok olmuş. Bu adamların derdinin millet olmadığını burada bir kez daha görmüş olduk" dedi. Türkiye seçim sathına girmişken Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin acısı da halen yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Devlet bölgede hummalı çalışmasına devam ederken muhalefet de şovuna kaldığı yerden devam ediyor.

#1
Foto - 7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

ELİNİZDE ÇADIR VARSA BİZE VERİN, SATIN ALACAĞIZ Depremin 6. gününde bölgeye gelerek kameralar önünde çadır üreticilerine seslenen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz"diye konuşmuştu.

#2
Foto - 7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

ŞOV BİTTİ ÇADIR GİTTİ Malatya'da geçtiğimiz günlerde iftar programı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve masanın diğer üyelerinin depremzedeler için kurulan iftar çadırının, programının ardından partililer tarafından sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı.

#3
Foto - 7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

MEĞER ACIMIZA DEĞİL ŞOVA GELMİŞLER Malatyalı depremzede vatandaşlar iftar çadırında depremzedeler olmadan uyapılan iftar sonrası çadırın sökülüp götürülmesine çok sertv tepki gösterdi. Vatandaşlar, ''çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler.'' dedi.

#4
Foto - 7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

BUNLARI SÜSLÜ ÇADIRLARINA İHTİYACIMIZ YOK Depremzede tekstil işçisi Abuzer Karaca, "Geldiklerinde hiç şaşırmadık. Çünkü burada kurulan çadır halk çadırı değildi, illet çadırıydı kısaca bizim acımız üzerinden hem yemek yediler hemde şov yaptılar kendilerince. Bizim karnımız tok bunlara. Biz seçimde kime oy vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Deprem gününden bugüne kadar hep devleti gördük. Bizlerde üstümüze düşeni sandıkta yapacağız. Burada dışardan topladıkları kalabalıklarla iftar şovu yaptılar. Sonrası nemi oldu, çadırlarında alıp gittiler. Seçim sonuçunu millet belirleyecek. Bunların süslü çadırlarına ihtiyacımız yok " diye konuştu.

#5
Foto - 7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

EN BÜYÜK İCRAATLARI YALAN SÖYLEMEK Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak üyelerinin Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın ertesi günü kaldırılmasına tepki gösteren depremzede esnaf Mehmet Baykara şunları aktardı: Bunların en büyük icraatları yalan söylemek. Bu kafa ile ülke yönetecekler. Kılıçdaroğlu depremin 6. Günü çadır üreten firmalardan çadır istemişti hatta iddialı bir şekilde hepsini para ile alacağız dedi. Burada insanlar üşüyor, kalacak yerleri yok diye, iftar için kurulan çadırın kalacağını düşündük ancak ertesi günü yok olmuş. Bu adamların derdinin millet olmadığını burada bir kez daha görmüş olduk.

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