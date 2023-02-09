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Yaşam
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78 yaşındaki Nazmiye Teyze enkazdan çıkarıldı

2023-02-09 14:33:59
78 yaşındaki Nazmiye Teyze enkazdan çıkarıldı

78 yaşındaki Nazmiye Dönmez, enkazdan sağlıklı olarak çıkarıldı.

#1
Foto - 78 yaşındaki Nazmiye Teyze enkazdan çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, Hatay’da enkaz altında kalan 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez'i saatler sonra sağ olarak kurtardı.

#2
Foto - 78 yaşındaki Nazmiye Teyze enkazdan çıkarıldı

Afet bölgesindeki kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli’nin Gebze ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdi.

#3
Foto - 78 yaşındaki Nazmiye Teyze enkazdan çıkarıldı

Bir binadan ses duyan ekipler, buradaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gebze İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çabalarının ardından 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez enkaz altından sağ salim çıkarıldı.

#4
Foto - 78 yaşındaki Nazmiye Teyze enkazdan çıkarıldı

Yaşlı kadın enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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