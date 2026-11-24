Katil Netanyahu’nun Galatasaray hazımsızlığı... Filistin’e verilen desteği UEFA’ya şikayet etmişler!
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, taraftarların özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübün İsrail’in hedefi olduğunu söyledi. Özbek, İsrail'de Netanyahu hükümetinin Sarı-kırmızılı takımı UEFA'ya şikayet ettiğini dile getirdi. Filistin halkına verilen desteğin siyasi değil, insani ve vicdani bir duruş olduğunu vurgulayan Özbek, “Mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.