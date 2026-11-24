"Polonya'nın Türkiye yönelik NATO güvence tedbirlerine katkısından memnuniyet duyuyoruz. AB güvenlik ve savunma projelerinin NATO'yu tamamlamasını önemsiyoruz. Böylece Polonya'yla ivme kazanan savunma sanayi işbirliğimizi AB projelerine taşıyabiliriz. Bugün ikili ilişkilerimizin özellikle ekonomik, ticari, güvenlik ve savunma sanayi boyutlarını ele alacağız. AB üyelik sürecimiz, Rusya-Ukrayna Savaşı, bu savaşın gerek bölgeye gerek Avrupa'ya ve gerekse de Polonya'ya etkisi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve bölgesel saldırganlığının durdurulması, terörle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi ve vize serbestisi dahil bölgesel ve küresel konuları görüşmeye fırsat bulacağız."