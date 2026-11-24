İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin devam etmesinin önemine değinen Oktay, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılmasının kararlaştırıldığını ve bu hedefe de kararlılıkla yürüdüklerini belirtti. Oktay, Türk müteahhitliğinin aktif olduğu yerlerden birinin Polonya olduğunu belirterek, "Türkiye-Polonya ikili boyuttaki ilişkilerde hem de üçüncü ülkelerle ortak projelerin geliştirilmesinde müteahhitlik sektörünün önemli bir yer tutacağını görüyoruz." dedi. Türkiye'nin NATO'nun güney ve doğu kanatlarının caydırıcılığına ve savunmasına aktif katkı sağladığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti: