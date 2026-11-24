Öte yandan Tugay, “Şerefsiz, ahlaksız, namussuz bir adamın bana kurultay davasıyla ilgili attığı iftiraya sahip çıkanları görünce... Üstelik ben onların genel başkanı seçilsin diye o çalışmaları yapmıştım. Bir gram ahlaksızlığım olmadığı halde kendi masumiyetlerini savunmaları gerekirken beni mahkum ediyorlar. Bir Allah’ın kulu baktı mı dosyama? Ahlaksız, namussuz bir adamın attığı iftira dışında o dosyada bir kanıt mı var? O yargılama 1,5 senedir var, benim AK Parti’ye geçişim 1,5 ay. Kardeşim, bir kanıt bulsalardı koymazlar mıydı o dosyaya? Kim tuttu ellerini, o zaman da mı AK Partiliydim ben?” ifadelerini kullandı.