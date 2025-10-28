  • İSTANBUL
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

Mardin'in Artuklu Belesiyesi'nde çalışan eşşekler 7 yıllık hizmetlerinin ardından emekliye ayrılacak.

3
#1
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpler, yıllardır Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşekleriyle toplanıyor.

#2
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

Sabahın erken saatlerinde, başlarında 1 belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00'a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

#3
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

EMEKLİYE AYRILACAKLAR

#4
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta tamamlıyor.

#5
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Amak, HAYTAP ile protokol imzaladıklarını belirterek, çöp toplama amacıyla kullanılan eşeklerin artık kademeli olarak bu işten çektirileceğini ve 22 bin metrekare alanda oluşturacakları ‘Emekli Hayvan Çiftliği’nde dinlendirileceklerini belirtti.

#6
7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

Başkan Amak, “Hazine mülkiyetinde olan 22 bin metrekarelik bir alanda Emeli Hayvan Çiftliği projesi hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda HAYTAP ile ortak proje adı altında biz bunu tüm hayvanların yaşayabileceği Emekli Hayvan Çiftliği’ni oluşturuyoruz. Onun dışında da bir de hayvanların yaşam alanlarını oluşturmak için hızlı çalışmalar yapıldı, tüm işlemleri yapıldı, alan da tamamlandı, sokaklarda insanlara zarar veren ve tedavi ihtiyacı olan hayvanları toplayıp tedavilerini yapacağız. Merkeplerin yerine de merdivenlerden çıkabilecek çok ufak paletli araçlar düşünüyoruz. Bu paletli araçlar tamamen elektrikli olacak. Çalışmalar kısa sürede sonuçlanacak” dedi./ kaynak: haber7

