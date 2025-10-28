7 yıl hizmet ettiler: Belediyede çalışan eşşekler emekli oldu!

Başkan Amak, “Hazine mülkiyetinde olan 22 bin metrekarelik bir alanda Emeli Hayvan Çiftliği projesi hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda HAYTAP ile ortak proje adı altında biz bunu tüm hayvanların yaşayabileceği Emekli Hayvan Çiftliği’ni oluşturuyoruz. Onun dışında da bir de hayvanların yaşam alanlarını oluşturmak için hızlı çalışmalar yapıldı, tüm işlemleri yapıldı, alan da tamamlandı, sokaklarda insanlara zarar veren ve tedavi ihtiyacı olan hayvanları toplayıp tedavilerini yapacağız. Merkeplerin yerine de merdivenlerden çıkabilecek çok ufak paletli araçlar düşünüyoruz. Bu paletli araçlar tamamen elektrikli olacak. Çalışmalar kısa sürede sonuçlanacak” dedi./ kaynak: haber7