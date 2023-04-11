  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Selçuk Bayraktar ilk kez duyurdu: ABD ve İsrail harekete geçti, o silahımızın rakibini yapıyor

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun yarışmacısını resmen kovdu

İşte AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı slogan ve tasarımlar

Galatasaray'da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Evde doğal antibiyotik yapın

Zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman? SSK, Bağ Kur emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Hastalanmamak için bu besinleri ihmal etmeyin

Selçuk Bayraktar heyecanlandıran yeni füze açıklaması! Kemankeş ilk kez tanıtılacak

Tesla'dan dev batarya fabrikası kararı! Elektrikli otomobilleri yaygınlaştıracaklar
Ekonomi
14
6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

2023-04-11 08:10:03
6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Salgınla mücadele döneminde 6.9 milyon çalışan için ödenen 50.7 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği depremin yaşandığı 11 ilde de çalışanlara nefes oldu. Yine aynı dönemde işsizlik maaşı hariç 60 milyar liranın üzerinde harcama yapılan İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla depremzedelerin de yaraları sarılıyor. İşten çıkarma yasağının geldiği bu illerde işyeri kapanan her bir sigortalı için ayda 4 bin lira ödeme uygunluk tespiti beklenmeden, işverenin beyanı esas alınarak yapılıyor. İşverenlerin işyerindeki hasara ilişkin belgeyi sunmaları yeterli oluyor.

#1
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 11 ilde 2022 sonu itibariyle 3.2 milyon sigortalı bulunuyor. Yaklaşık 494 bini memur, 437 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlardan oluşturuyor.

#2
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle çalışan sigortalı çalışan sayısı da 2.3 milyon olurken, stajyer, kursiyer, çıraklar bir ayda 10 günden az çalışanlar hariç olmak üzere uzun vadeli sigortalı çalışanların sayısı 1 milyon 880 bin düzeyinde bulunuyor.

#3
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem illerinde çok sayıda sanayi tesisi, üretim bölgesi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar bulunuyor.

#4
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek.

#5
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Ancak 3 aylık uzatma yetkisinin de kullanılması bekleniyor. Türkiye İş Kurumu bölgeden gelen binlerce başvuruyu geciktirmeden işleme alıyor. Kısa çalışma ödeneği işverenin beyanı doğrultusunda uygunluk tespiti yapılmadan hesaplara yatırılıyor.

#6
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

ÇALIŞAN SAYISI SINIRI YOK Kısa çalışma ödeneğine depremden etkilenen ve haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli oranda azaltan, faaliyetini tamamen veya kısmen geçici olarak durduran tüm işverenler başvurabiliyor.

#7
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Kısa çalışmadan yararlanacak çalışanın son 4 aydır çalışıyor en az 600 gün işsizlik sigortası priminin yatırılmış olması gerekiyor.

#8
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Kısa çalışma ödeneğine başvuruda çalışan sınırı bulunmuyor. İşveren bütün çalışanları için başvurabilir. Kasa çalışma ödeneği için çalışan asgari ücretliyse son 12 aylık asgari ücrete bakılıyor.

#9
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

SAĞLIK GİDERLERİ DE KARŞILANIYOR Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alamayanlar, ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Nakdi ücret desteği günlük 133.44 lira olup aylık 4 bin lira yatırılıyor. Nakdi ücret desteği için de İŞKUR'a başvurulması gerekiyor.

#10
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Deprem illerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin tedbirlerde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılındı. Bu kapsamda yapılan harcamaların tamamı Kurum'un bütçesinden karşılanıyor. Bu illerde yaşayıp sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası primlerini devlet karşılıyor.

#11
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

ŞUBAT'TA İŞSİZLİK YÜZDE 10 Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Yılın ikinci ayında, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

#12
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Şubat ayında Hanehalkı İşgücü Araştırması anket uygulaması, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı, bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 7.8 olarak belirlendi.

#13
Foto - 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Şubat ayında bir önceki aya göre istihdam edilenlerin sayısı 361 bin azalarak 1 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı da 0.6 puan azalar yüzde 48.2 oldu.

Çin yeni bir hidrojen boru hattı inşa edecek! Resmen dünyaya meydan okuyor: 400 kilometreden fazla olacak
Dünya

Çin yeni bir hidrojen boru hattı inşa edecek! Resmen dünyaya meydan okuyor: 400 kilometreden fazla olacak

Çin'in ülkenin kuzeyinden başkent Pekin'e uzunluğu 400 kilometreyi aşkın hidrojen boru hattı inşa edeceği bildirildi. Çin Başkan Jinping'in ..
Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...
Gündem

Mehmet Akif Ersoy ve Kübra Par'dan sarsıcı itiraf! Çok kızardık! Özür diledik...

Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un, Bakan Kurum'u konuk ettiği programdaki sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Bunu da gördük! Çinli turistlere özel karşılama
Dünya

Bunu da gördük! Çinli turistlere özel karşılama

Çin vatandaşlarının yurt dışı turlarına ilgisi son günlerde yeniden artarken bazı ülkelere giden Çinli turistler törenlerle karşılanıyor...
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!
Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Sosyal medyada bir vatandaşın 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu' sorusuna verdiği cevap paylaşım rekoru kırdı.
Müjdeli haber geldi! Türkiye kilit rol oynuyor: Orta Koridor için mutabık kalındı! Bir sonraki adım, petrol sevkiyatı
Gündem

Müjdeli haber geldi! Türkiye kilit rol oynuyor: Orta Koridor için mutabık kalındı! Bir sonraki adım, petrol sevkiyatı

Kazakistan ile Azerbaycan, Türkiye'den başlayıp Çin'e uzanacak olan Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahının (Orta Koridor) tam kullanıl..
ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?
Gündem

ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?

PKK/YPG'nin elebaşlarından biri olan Ferhat Abdi Şahin'in Irak'ta bulunan Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA saldırısı sonucu öldü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23