Yaşam
5
Yeniakit Publisher
6 saatte 30 ton hamsi yakaladı! Ramazan bereketi denize yansıdı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

6 saatte 30 ton hamsi yakaladı! Ramazan bereketi denize yansıdı

Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde ava çıkan iki kardeş balıkçı, iki ayrı tekneyle 6 saat içinde yaklaşık 30 ton hamsi yakaladı. Son günlerde artan bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü.

#1
Foto - 6 saatte 30 ton hamsi yakaladı! Ramazan bereketi denize yansıdı

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar sezonun en bereketli avlarından birini gerçekleştirdi.

#2
Foto - 6 saatte 30 ton hamsi yakaladı! Ramazan bereketi denize yansıdı

Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Mustafa Demir ile kardeşi Murat Demir, sabahın ilk ışıkları ile tekneleriyle avlanmak üzere Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar, ağlarını bıraktıkları denizde 6 saatte yaklaşık 30 ton hamsi avlayarak, Kıyıköy Balıkçı Barınağı'na geri döndü. Bu sezonunun en bereketli gününü yaşayan balıkçılar, yüzlerini hamsinin güldürdüğünü söyledi. Kıyıköylü balıkçıların avladığı 30 ton hamsi, kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına götürüldü.

#3
Foto - 6 saatte 30 ton hamsi yakaladı! Ramazan bereketi denize yansıdı

Kıyıköy'de 25 yıldır balıkçılık yaptığı söyleyen Mustafa Demir, "Ramazan ayının bereketiyle geldi. Ama biz ekonomik olarak sıkıntılıyız. Balık bizden ucuz çıkıyor, tezgahta pahalı oluyor. Vatandaş bu konuda ucuz balık yiyemediği için sıkıntı yaşıyoruz. Bolluk var şu anda, güzel ortalama olarak koli bazlı baktığımız zaman bin koli arasında bir balığımız var. O da kiloya vurunca bir koli 15 kilogram geliyor, 15 ton bir balığa tekabül ediyor. Her yıl bu bolluk oluyor ama bu son 10 gündür bayağı bir bolluk var. Ondan öncesinde bu kadar bolluk yoktu. Özellikle son 5 günde yoğun bir hamsi var" dedi.

#4
Foto - 6 saatte 30 ton hamsi yakaladı! Ramazan bereketi denize yansıdı

Bölgede 17 yıldır balıkçılık yapan Murat Demir ise "Şu an hamsi bolluğu var ve kış ayında bizi buranın favorisi oldu. Bu bölgede son 16 senedir hamsi var, onun öncesinde burada hamsi olmuyordu. Bu balık Gürcistan'da bekleniyordu burada patladı. Bereket versin, denizde bolluk var. Bu sene diğer balıklara kesat sene diyebiliriz. Bereket kış ayında, ramazanın da bereketiyle hamsi hareketlendi, ondan bir umudumuz var. Fiyatlar düşük, balık borsa gibidir. Fiyat yükseliyor, düşüyor, günü gününü tutmuyor. Balığın bolluğu artıkça fiyatı düşüyor. Bizim daha çok avımız sarıkanat ve lüfer oluyordu, bu yıl onlar da olmadı. Fiyatı günü gününe tutmuyor. Bir öncesi kasası 4 bin liraya gider, ertesi gün 400 liraya düşer. Balıkta popülasyon yükseldiği zaman fiyatlar dibe oturuyor" diye konuştu.

