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Medya
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6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

2024-02-07 18:54:31
6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Demirer'in yeni imajı...

#1
Foto - 6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

Dış görünüşündeki büyük değişim için geçtiğimiz yıldan beri sağlıklı beslenen ve hayatından sporu eksik etmeyen oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz hafta bir programa konuk olmuştu.

#2
Foto - 6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

Demirer, '30 kilo vermiş durumdayım' diyerek zayıflama sırrını açıklamıştı. "Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm" diyen ünlü komedyen, hakkında çıkan mide ameliyatı haberleri de yalanlamıştı.

#3
Foto - 6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

"İNSÜLİN DİRENCİM VARDI" Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Ata Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" açıklamasını yapmıştı.

#4
Foto - 6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

Demirer'in bu paylşamına "filinta gibi oldun Ata", "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağdı.

#5
Foto - 6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu

İşte Ata Demirer'in yeni imajı...

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