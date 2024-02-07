2024-02-07 18:54:31 6 ayda 30 kilo veren Ata Demirer gündem oldu
Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Demirer'in yeni imajı...
Çürük domateslerin ne işe yaradığını duyan bir daha çöpe atmıyor! Herkes yapmaz demişti! Olur mu demeyin!
Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Demirer'in yeni imajı...
Dış görünüşündeki büyük değişim için geçtiğimiz yıldan beri sağlıklı beslenen ve hayatından sporu eksik etmeyen oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz hafta bir programa konuk olmuştu.
Demirer, '30 kilo vermiş durumdayım' diyerek zayıflama sırrını açıklamıştı. "Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm" diyen ünlü komedyen, hakkında çıkan mide ameliyatı haberleri de yalanlamıştı.
"İNSÜLİN DİRENCİM VARDI" Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Ata Demirer, "Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. Hayır öyle bir şey olmadı. İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı" açıklamasını yapmıştı.
Demirer'in bu paylşamına "filinta gibi oldun Ata", "Abi sen ne yaptın helal olsun" yorumları yağdı.
İşte Ata Demirer'in yeni imajı...
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