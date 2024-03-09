5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

Beslenme uzmanları daha güçlü bir beyin ve sağlıklı kalmak için tükettikleri yiyecekleri paylaşıyor. Çok yönlü, doğru ve sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam için oldukça önemli faktörlerden. Uzmanlara göre ise besleyici yönü ve sağlıklı olmalarıyla öne çıkan bazı besinler var. Harvard beslenme uzmanlarının mükemmel beyin sağlığı, kalp sağlığı, uzun ömür ve genel sağlık için her gün yedikleri beş tür gıdayı haberleştirdi.