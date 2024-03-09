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Gıda
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5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

2024-03-09 11:25:16
5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

Beslenme uzmanları daha güçlü bir beyin ve sağlıklı kalmak için tükettikleri yiyecekleri paylaşıyor. Çok yönlü, doğru ve sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam için oldukça önemli faktörlerden. Uzmanlara göre ise besleyici yönü ve sağlıklı olmalarıyla öne çıkan bazı besinler var. Harvard beslenme uzmanlarının mükemmel beyin sağlığı, kalp sağlığı, uzun ömür ve genel sağlık için her gün yedikleri beş tür gıdayı haberleştirdi.

#1
Foto - 5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

1 Yapraklı yeşillikler Görüş veren uzmanlar yeşil yapraklı sebzelerin günlük beslenmedeki önemine vurgu yapıyor, "Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler beyin sağlığını destekler ve lif açısından zengin gıdalar depresyona yakalanma olasılığını azaltır. Ayrıca A vitamini, folat, C vitamini, demir, K vitamini, potasyum ve kalsiyum gibi temel besinlerle doludurlar" diyor.

#2
Foto - 5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

2 Berry grubu meyveler Makalede çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi meyve grubuna atıfta bulunulmuş. Makaleye görüş veren uzun ömür araştırmacısı Neil Paulvin yaban mersinine vurgu yapmış ve bu meyvenin "vücudunuzu bir zırh gibi enfeksiyonlardan koruyan" vitaminler ve antioksidanlar bakımından zengin olduğunu söylüyor.

#3
Foto - 5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

3 Balık ve diğer yağsız proteinler Makaleye görüş veren doktorlar ve beslenme uzmanları kırmızı et tüketiminizi sınırlandırmayı ve somon, yumurta, ton balığı ve tofu gibi seçeneklerle değiştirmeyi öneriyor. Dr. Uma Naidoo'ya göre somon, beyin sağlığı için harika olan çok sayıda B vitaminine sahip olduğu için uzmanlar arasında popüler.

#4
Foto - 5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

4 Baklagiller Beslenme uzmanı Samantha Heller'e göre baklagiller (mercimek, nohut, fasulye vb), bağışıklık sistemini güçlendirmek için sık tükettiği, "küçümsenen" uzun ömürlü yiyecekler. Heller baklagillerin protein, lif, antioksidan ve magnezyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olduğunu söylüyor.

#5
Foto - 5 uzman, beyin sağlığı ve uzun ömür için sık yedikleri 5 yiyeceği açıkladı

5 Fındık ve kuruyemişler Harvard eğitimli sinirbilimci Lisa Genova'ya göre bu küçük yiyecekler "beyin hücrelerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan" omega-3 yağ asitleriyle dolu. Naidoo'ya göre ay çekirdeği "B5 vitamininin en iyi bitkisel kaynaklarından biri. Naidoo, CNBC Make It'e verdiği demeçte, fındık ve ceviz başta olmak üzere kuruyemişlerin polifenoller açısından zengin olduğunu aktarıyor.

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