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5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

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5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

Eskişehir, Çorum, Mersin, Kayseri ve Zonguldak'ta ihbar üzerine evlere giden ekipler, 5 kişinin cansız bedenleri bulundu. Ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

Dün 5 ilde polis ekiplerine gelen ihbarların ardından harekete geçilmesiyle acı manzara ile karşılaşıldı. Kayseri, Eskişehir, Çorum, Mersin ve Zonguldak'ta birer kişi evlerinde ölü bulundular. Kayseri'de eşi, Zonguldak'ta da annesi tarafından cansız bedenleri bulunan kişilerin ölümüyle ilgili çalışma başlatılacak. Diğer illerde ise yapılan kötü koku ihbarının ardından 2 ayrı cansız beden bulundu.

#2
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

EŞİ EVDE ÖLÜ BULDU Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cami Geçidi Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında ikamet eden Muzaffer Acer’den (54) uzun süre haber alamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muzaffer Acer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Acer’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Muzaffer Acer’in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#3
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

ESKİŞEHİR'DE KÖTÜ KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kötü kokular gelen evde 1 kişi ölü bulundu. 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'taki bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ekrem Aksoy'u (70) hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

#4
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

ÇORUM'DA BİR KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU Çorum'da apartmandan yayılan kötü koku üzerine girilen evde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozanevler Sitesi'ndeki bir apartmandan yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kokunun 42 yaşındaki Galip Öztürk’ün yaşadığı daireden geldiğini tespit etti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, ailesi köyde olduğu belirlenen Öztürk'ü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemede kesi ve darp izine rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Öztürk'ün komşuları tarafından 4 gündür görülmediği öğrenildi.

#5
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

MERSİN'DE 67 YAŞINDAKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Mersin'in Tarsus ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Şehit Mustafa Mahallesi'nde M.A.G'nin (67) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler, M.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#6
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Nazım Zararcı (39) evinde ölü bulundu. Zararcı’nın vücudunda darp ve yara izi bulunmazken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak. Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi’ndeki Yonca Apartmanı’nda oturan Nazım Zararcı’nın odasına giren annesi, onu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#7
Foto - 5 ilde 5 cansız beden! Ekipler harekete geçti!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zararcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Nazım Zararcı’nın alkol ve uyuşturucu kullandığının değerlendirildiği bildirildi. Ekipler evde inceleme yaparken, Zararcı’nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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