  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
490 yıllık cami vandallara direnemedi

2024-03-13 20:45:39
490 yıllık cami vandallara direnemedi

Tokat’ta kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen 490 yıllık Sinanpaşa Camii, yıllara meydan okusa da vandallara direnemedi.

#1
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

Tarihi caminin kubbesinin dış kısmı çimento kullanılarak tahrip edildi.

#2
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

Tokat'ın Pazar ilçesinde 1534 yılında yapılan ve bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Sinanpaşa Camii, vandalların elinde tarihi görüntüsünü yitirdi.

#3
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

490 yıl boyunca dimdik ayakta duran ve kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen caminin kubbesinin dış kısmı çimento ile onarılmaya çalışıldı.

#4
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

Caminin dış yüzeyinde oluşan tahribat Tokatlıların tepkisini çekti.

#5
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

#6
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

#7
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

#8
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

#9
Foto - 490 yıllık cami vandallara direnemedi

Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı
Gündem

Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile ittifak yapan CHP’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Cevat Önc..
'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!
Sosyal Medya

'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, tv100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Topel progr..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan duyurdu: Gabar petrolünden müthiş haber
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan duyurdu: Gabar petrolünden müthiş haber

Şırnak'ta vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gabar petrolüyle ilgili müjdeyi verdi.
Sinirlenme Ekrem cevap ver!
Siyaset

Sinirlenme Ekrem cevap ver!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen bir etkinlikte, kendisine balya balya para skandalını soran gazeteciyle tartıştı...
İşte paniğin nedeni! Çinliler'i KAAN korkusu sardı!
Gündem

İşte paniğin nedeni! Çinliler'i KAAN korkusu sardı!

Türkiye Kaan’la 5. Nesil savaş uçağı geliştiren ülkeler arasına girerken, Milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapması Çin basınında, ’’Kaan J-3..
İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti

İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23