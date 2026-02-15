45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptığını belirten Aydın, tespih fiyatlarının büyüklük ve işçiliğine göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Tespihlerini sade olarak yapmayı tercih ettiğini söyleyen usta Aydın, fazla işlemenin Oltu taşının doğal değerini kaybettirdiğini dile getirdi. Oltu taşı tespih ustalığını yaşatmaya devam eden Halis Aydın, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.