Yaşam
5
Yeniakit Publisher
45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında

Yarım asra yaklaşan bir emeğin izleri… Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan bir usta, yıllardır aynı tezgahın başında Oltu taşını sabırla işleyerek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

#1
Foto - 45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki tespih ustası Halis Aydın, çocuk yaşlarda öğrendiği mesleğini aradan geçen on yıllara rağmen ilk günkü özeniyle sürdürüyor.

#2
Foto - 45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında

Halis Aydın, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra aile büyüklerinden öğrendiği tespih ustalığını yıllardır severek sürdürüyor. Yaklaşık 45 yıldır Oltu taşı tespihi yapan Aydın, mesleğini evinin bahçesinde kurduğu mini atölyede yaşatıyor.

#3
Foto - 45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında

Sabahın erken saatlerinde tezgâhının başına geçen Aydın, akşam ezanına kadar çalışarak günde ortalama 5 ila 7 adet tespih üretiyor. Maharetli ellerinden çıkan el emeği göz nuru tespihler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

#4
Foto - 45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptığını belirten Aydın, tespih fiyatlarının büyüklük ve işçiliğine göre 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Tespihlerini sade olarak yapmayı tercih ettiğini söyleyen usta Aydın, fazla işlemenin Oltu taşının doğal değerini kaybettirdiğini dile getirdi. Oltu taşı tespih ustalığını yaşatmaya devam eden Halis Aydın, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.

