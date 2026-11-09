ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlar kesilecek mi? Huckabee yanıtladı

İsrail'de yeni hükümet olursa ABD politikası değişir mi? Huckabee, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile henüz yüz yüze görüşmediğini söyledi. Büyükelçi, ABD'nin başbakan kim olursa onunla çalışacağını belirtti. Huckabee, "Görevi üstlenen hükümet kim olursa olsun birlikte çalışacağız. Çünkü o hükümet nihayetinde İsrail halkının temsilcisi olacaktır ve bizim görevimiz de ABD'yi bu seçilmiş hükümet nezdinde temsil etmektir." dedi.