ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlar kesilecek mi? Huckabee yanıtladı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Trump'ın duyurduğu 4 milyar dolarlık yardımın sona ermesi için Kongre onayı gerektiğini, ani kesinti olmayacağını söyledi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başkan Donald Trump'ın geçen hafta duyurduğu yaklaşık 4 milyar dolarlık yıllık yardımın sonlandırılması için Kongre onayının gerektiğini söyledi. İsrail'de yayın yapan i24NEWS'e konuşan Huckabee, yardımın "pat diye, aniden" kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Açıklama, Trump'ın 3 Kasım'daki sözlerinin ardından İsrail'de süren belirsizlik tartışmasına yeni bir boyut kattı.