2023-12-27 12:08:49 33 metrelik şelale dondu
Dondurucu soğukların yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle beraber don meydana geldi.
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Dondurucu soğukların yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle beraber don meydana geldi.
Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarıtavla köyünde bulunan 33 metre yükseklikten dökülen şelalenin donmasıyla oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.
Genelde dağcıların trekking ve buz tırmanış faaliyeti yaptığı şelale, dağcıların meskeni haline geldi.
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