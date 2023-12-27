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Yaşam
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33 metrelik şelale dondu

2023-12-27 12:08:49
33 metrelik şelale dondu

Dondurucu soğukların yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle beraber don meydana geldi.

#1
Foto - 33 metrelik şelale dondu

Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Yukarıtavla köyünde bulunan 33 metre yükseklikten dökülen şelalenin donmasıyla oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - 33 metrelik şelale dondu

Genelde dağcıların trekking ve buz tırmanış faaliyeti yaptığı şelale, dağcıların meskeni haline geldi.

#3
Foto - 33 metrelik şelale dondu

#4
Foto - 33 metrelik şelale dondu

#5
Foto - 33 metrelik şelale dondu

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