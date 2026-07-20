Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı
Orta Doğu'da tırmanan savaşın enerji piyasalarında yarattığı baskı, Brent petrolünü varil başına 90 doların üzerine taşırken küresel piyasalarda enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin yanı sıra yüksek petrol fiyatlarının da önümüzdeki dönemde piyasalarda dalgalanmayı artırabileceği uyarısında bulunuyor.