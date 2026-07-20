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Ekonomi
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Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

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Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Orta Doğu'da tırmanan savaşın enerji piyasalarında yarattığı baskı, Brent petrolünü varil başına 90 doların üzerine taşırken küresel piyasalarda enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Uzmanlar, jeopolitik risklerin yanı sıra yüksek petrol fiyatlarının da önümüzdeki dönemde piyasalarda dalgalanmayı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

#1
Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel emtia piyasalarında hareketliliği artırdı. Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatına yönelik risklerin büyümesiyle Brent petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıkarken, yükselen enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

#2
Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentilerini de etkiledi. Fed yetkililerinin gerekmesi halinde faiz artışlarının sürebileceğine yönelik mesajları, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

#3
Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı Spot altın, GMT 02.42 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek ons başına 4.014,53 dolar seviyesine geriledi. ABD'de işlem gören Ağustos vadeli altın kontratları ise 4.019,80 dolar seviyesinde yatay seyir izledi.

#4
Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

20 Temmuz güncel altın fiyatları • Gram altın: 6.108,83 TL • Çeyrek altın: 9.982,00 TL • Yarım altın: 19.977,00 TL • Tam altın: 39.808,76 TL • Cumhuriyet altını: 39.764,00 TL • Gremse altın: 99.827,18 TL

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Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Uzmandan kritik değerlendirme OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, hafta sonu yaşanan jeopolitik gelişmelerin piyasalarda belirsizliği artırdığına dikkat çekerek, "Gerilimin tam kapsamlı bir çatışmaya dönüşme riski sürüyor. Stagflasyon endişelerinin güçlenmesi halinde altını elde tutmanın fırsat maliyeti artabilir ve bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Wong, uzun vadeli görünümde ise 3.886 dolar seviyesinin kritik destek olduğuna işaret ederek, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde ons altında 3.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

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Foto - Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı

Diğer değerli metallerde görünüm Diğer kıymetli metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 1,9 yükselişle 56,95 dolar, platin yüzde 0,5 artışla 1.599,97 dolar seviyesine çıkarken, paladyum yüzde 0,2 düşüşle 1.244,50 dolar seviyesine geriledi.

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