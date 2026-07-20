Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

Haluk Levent'in 2021 yılında makam şoförü olarak yanında çalışmaya başladığını anlatan İlker Çetin savcılık ifadesinde, "Haluk Bey benim hesaplarımı başka transferlerde de kullanmak istedi; bu şekilde hesabıma soruşturma konusu transferler gelmeye başladı, ben de gelen tutarları onun söylediği hesaplara, yine onun istediği açıklamaları yazarak gönderiyordum" şeklinde konuştu.