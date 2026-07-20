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Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

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Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında ifade veren Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, Levent'in yardım için toplanan bağışları Kıbrıs'taki lüks otellerin VIP kumar odalarında harcadığını öne sürdü. Levent'in kumara olan düşkünlüğünün dernek faaliyetlerini gölgelediğini belirten tanıklar, VIP odaların bile kendileri adına açıldığını itiraf etti. Milyonların umudu olan bağışların kumar masasında kaybedildiği iddiası, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

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Foto - Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

Haluk Levent'in bağış paralarını kumarda nasıl harcadığını ortaya koyan ifadeler gelmeye devam ediyor. "Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ifade veren Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin, Levent'in Kıbrıs'ta bir otelde kendisine ayrılan VIP Kumar odasında kumar oynadığı söyledi. Ahbap'ın eski yöneticisi Alper Çelik ise, "Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik" dedi.

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Foto - Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

Haluk Levent'in 2021 yılında makam şoförü olarak yanında çalışmaya başladığını anlatan İlker Çetin savcılık ifadesinde, "Haluk Bey benim hesaplarımı başka transferlerde de kullanmak istedi; bu şekilde hesabıma soruşturma konusu transferler gelmeye başladı, ben de gelen tutarları onun söylediği hesaplara, yine onun istediği açıklamaları yazarak gönderiyordum" şeklinde konuştu.

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Foto - Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

Levent'in Kıbrıs'taki kumarhane trafiğini anlatan Çetin, "Kıbrıs'a konserlere gittiğimizde MERİT Hotel'den VIP araç gelirdi; başka bir otelde konseri olsa bile MERİT Hotel'de konaklardı, otelin kumarhanesinde VIP odada oynadığını biliyorum çünkü VIP oda benim adıma açılıyordu" diye konuştu.

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Foto - Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış

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