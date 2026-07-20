Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış
"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında ifade veren Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, Levent'in yardım için toplanan bağışları Kıbrıs'taki lüks otellerin VIP kumar odalarında harcadığını öne sürdü. Levent'in kumara olan düşkünlüğünün dernek faaliyetlerini gölgelediğini belirten tanıklar, VIP odaların bile kendileri adına açıldığını itiraf etti. Milyonların umudu olan bağışların kumar masasında kaybedildiği iddiası, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.