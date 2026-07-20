Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

İlyas Yalçıntaş, ifadelerinde kavanozdaki kırıntıları açıklayarak suçlamaları reddetti. Ünlü şarkıcı mahkemedeki savunmasında şu açıklamalara yer verdi: "Ben kimseye yasaklı madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle aynıdır, öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti, kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.