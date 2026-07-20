Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı
Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda tutuklanan İlyas Yalçıntaş, savcılık ve mahkeme aşamasında sunduğu savunmalarla gündeme oturdu. Evinde bulunan kırıntıların annesinin köyden gönderdiği kekikler olduğunu iddia eden Yalçıntaş, hassas tartıyı ise sadece "beslenme takibi" için kullandığını öne sürdü. Daha önce yasaklı madde kullanmadığını savunan ünlü şarkıcının, mahkemede "sadece bir kez denedim" şeklindeki çelişkili ifadeleri dikkat çekti.