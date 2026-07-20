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Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

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Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda tutuklanan İlyas Yalçıntaş, savcılık ve mahkeme aşamasında sunduğu savunmalarla gündeme oturdu. Evinde bulunan kırıntıların annesinin köyden gönderdiği kekikler olduğunu iddia eden Yalçıntaş, hassas tartıyı ise sadece "beslenme takibi" için kullandığını öne sürdü. Daha önce yasaklı madde kullanmadığını savunan ünlü şarkıcının, mahkemede "sadece bir kez denedim" şeklindeki çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

#1
Foto - Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

Başarılı müzik kariyeriyle adından söz ettiren İlyas Yalçıntaş, yasaklı madde soruşturması kapsamında adı ön plana çıkan isimler arasında bulunmuştu. Yasaklı madde kullandığı haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcının ifadesi ortaya çıktı. Yalçıntaş, jandarma ve savcılık ifadesinde yasaklı madde kullanmadığını söylerken mahkemede ise yalnızca bir defa kullandığını öne sürdü.

#2
Foto - Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde aramalar yapılmıştı. Aramalarda ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde hassas tartı ele geçirilmişti. Ünlü şarkıcı konuyla ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen hassas terazi ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum." ifadelerine yer vermişti.

#3
Foto - Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

Hakkında ortaya atılan yasaklı madde ticareti suçlamalarını kabul etmeyen İlyas Yalçıntaş, suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden tahliyesini talep etti. Ünlü şarkıcı, jandarma ve savcılık ifadesinde yasaklı madde kullanmadığını söylerken mahkemede ise yalnızca bir defa kullandığını öne sürdü. Jandarma ve savcılığa verdiği ifadede "Yasaklı madde kullanmıyorum. 1.5 senedir sigara içmiyorum" şeklinde konuşan İlyas Yalçıntaş'ın mahkemede "6 ay önce 31 ocak tarihinde Londra'da yasaklı madde kullanmıştım, tek seferlik denemelik kullanmıştım. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim. Uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum" sözleriyle kendini savunduğu ortaya çıktı.

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Foto - Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

İlyas Yalçıntaş, ifadelerinde kavanozdaki kırıntıları açıklayarak suçlamaları reddetti. Ünlü şarkıcı mahkemedeki savunmasında şu açıklamalara yer verdi: "Ben kimseye yasaklı madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle aynıdır, öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti, kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.

#5
Foto - Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı

Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım, en son 6 ay önce 31 Ocak tarihinde Londra'da yasaklı madde kullanmıştım, pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir, tek seferlik denemelik kullanmıştım, tek seferlik yasaklı madde kullanmıştım, hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim. Ben yasaklı madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim."

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