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Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 2025 faaliyet raporuna dahil ettiği yeni nesil turbojet motorlu mühimmat projesiyle savunma sanayisinde kritik bir eşiği aşıyor. Sadece mühimmat gövdesini değil, bu mühimmatları yüksek hızlara ulaştıracak turbojet motorunu da yerli imkanlarla üretme kararı alan kurum, Samsun’daki tesislerini bu vizyon doğrultusunda dönüştürüyor. Daha önce Mk80 serisi genel maksat bombalarının üretildiği bu merkez, artık Türkiye’nin uzun menzilli füze ve mühimmat teknolojileri için de bir üretim üssü haline geliyor.

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Foto - Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi

MKE'nin bu hamlesi, Türkiye’nin kritik mühimmat ve motor teknolojilerindeki dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Turbojet motoru teknolojisinin yerli olarak geliştirilmesi, uzun menzilli seyir füzeleri ve akıllı mühimmatların seri üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek bir adım.

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Foto - Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi

Samsun’daki tesisin sahip olduğu altyapı, ağır mühimmat üretiminden hassas motor teknolojileri üretimine geçişi hızlandıracak bir kapasiteye sahip. Bu girişim, hem operasyonel hızın artırılmasını hem de savunma bütçesinin verimli kullanılarak yerli sanayinin güçlendirilmesini hedefliyor.

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Foto - Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi

MKE, geliştireceği bu motorla hem hava hem de kara platformlarından atılabilecek daha sofistike mühimmat sistemlerinin yolunu açıyor. Yerli turbojet motorlu mühimmatlar, özellikle sahadaki birliklerin ateş desteği ihtiyaçlarını daha maliyet etkin ve teknolojik yöntemlerle karşılayacak. Bu stratejik yatırım, Türkiye’nin savunma sanayii ihracat hedeflerine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. MKE’nin başlattığı bu dönüşüm süreci, Türk savunmasının teknolojik derinliğini artırarak bölgesel bir güç merkezi olma hedefini destekliyor.

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