Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 2025 faaliyet raporuna dahil ettiği yeni nesil turbojet motorlu mühimmat projesiyle savunma sanayisinde kritik bir eşiği aşıyor. Sadece mühimmat gövdesini değil, bu mühimmatları yüksek hızlara ulaştıracak turbojet motorunu da yerli imkanlarla üretme kararı alan kurum, Samsun’daki tesislerini bu vizyon doğrultusunda dönüştürüyor. Daha önce Mk80 serisi genel maksat bombalarının üretildiği bu merkez, artık Türkiye’nin uzun menzilli füze ve mühimmat teknolojileri için de bir üretim üssü haline geliyor.