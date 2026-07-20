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Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

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Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın (20 Temmuz 1974) başlamasından sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgeye yaptığı taarruzlar sonucu, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan ele geçirilen Rus yapımı 3 tank, köylerine tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle Türk askerinin nezaretinde cephe hattından alınarak Akıncılar köyüne getirilerek hakim tepelere yerleştirildi. Kıbrıslı Türk Mücahitlerin cesaretlerinin sembolü haline gelen tanklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırının sıfır noktasında ilk getirildikleri hakim tepelerde, "Tutsak Tanklar" adı altında sergileniyor.

#1
Foto - Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

Tankları Akıncılar’a getirenler arasında yer alan Kıbrıslı Türk Mücahit İsmail Akandere, o günleri şöyle anlattı: "Bu tankları III. Makarios bize karşı kullanmak için almıştı, bize doğrultulmuş tankların namlularını onlara çevirdik. Tankları, Kıbrıs Türklerinin cesaretlerinin bir sembolü olarak Akıncılar’a getirdik. Bu tanklar 52 yıldır burada sergileniyor."

#2
Foto - Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

Akandere, Türk askeri Ada'ya çıktığında Rumların kendilerine taarruz etmek için cephe hattına 5 tank sürdüğünü belirterek, Türk savaş uçakları birini vurunca Rum tankçısının bunları bırakarak kaçtığını aktardı. Vurulmayan 4 tanktan 3'ünü çalıştırıp köye getirdiklerini ifade eden Akandere, 1974 öncesinde Rumlara karşı çok zor koşullarda direndiklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkleri'nin huzur ve güvene kavuştuklarını sözlerine ekledi.

#3
Foto - Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

Türkiye, 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile tesis edilen garantörlük haklarını kullanarak, Ada'daki anayasal düzeni ve Türk halkının varlığını korumak üzere 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı düzenledi. Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların ortak olduğu 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti", Ada'yı Yunanistan'a bağlamak isteyen Rumların, silah zoru ile Türkleri önce devletten atması ardından da Kıbrıslı Türklere yönelik öldürme, sürgüne gönderme, kamplarda yaşamaya zorlama faaliyetleri sonucu 1963 yılında çöktü.

#4
Foto - Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

1963'ten 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerine yönelik başta EOKA terör örgütü olmak üzere bazı Rum devlet görevlilerinin de karıştığı öldürme eylemleri sonucu 30 binden fazla Kıbrıslı Türk, can güvenlikleri olmadığı için 100'ün üzerinde köyü terk etmek zorunda kalarak, etrafı Rum silahlı güçleriyle çevrili izole kamplarda yaşamaya zorlandı. Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, "Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'u devirmek amacıyla 15 Temmuz 1974'te yaptığı askeri darbe sonucunda Ada'da yaşayan Türklerin durumu daha da kötüleşti.

#5
Foto - Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

Darbe sonucu meşru Cumhurbaşkanı III. Makarios meselenin iç mesele olmadığını ilan ederek, garantör ülkelere (Türkiye, Yunanistan ve İngiltere) duruma müdahale etme çağrısı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs'a denizden çıkarma, havadan da indirme harekatı yaparak, Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'na mensup "Mücahitler" ile birleşti.

#6
Foto - Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!

Kıbrıs'ta Türk varlığını güvence altına alan Mehmetçik, Rumların ateşkesi bozması ve ateşkes görüşmelerinin başarısız olması sonucu 14 Ağustos 1974'te ikinci harekatı başlattı. Türk askeri birliklerinin 16 Ağustos 1974 akşamı Mağusa-Lefkoşa-Güzelyurt hattına ulaşmasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci evresi de kesin Türk zaferi ile tamamlandı.

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