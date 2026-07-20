Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın (20 Temmuz 1974) başlamasından sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgeye yaptığı taarruzlar sonucu, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan ele geçirilen Rus yapımı 3 tank, köylerine tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle Türk askerinin nezaretinde cephe hattından alınarak Akıncılar köyüne getirilerek hakim tepelere yerleştirildi. Kıbrıslı Türk Mücahitlerin cesaretlerinin sembolü haline gelen tanklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırının sıfır noktasında ilk getirildikleri hakim tepelerde, "Tutsak Tanklar" adı altında sergileniyor.