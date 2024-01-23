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Yaşam
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2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

2024-01-23 10:24:52
2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

Çiftlik Bank davasının baş sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 2,5 yıl sonra çekilen fotoğrafı şaşırttı. Aydın, cezaevinden çıktıktan sonra yapacaklarını tek tek anlattı.

#1
Foto - 2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

29 aydır cezaevinde yatan Çiftlik Bank davasının baş sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, yaşadığı süreci ve planlarını anlattı. Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu ve hapishadeki son halini gösterir fotoğraf gönderdi. Oda Tv'ye konuşan Aydın, hapishanede günlerinin nasıl geçtiğini şöyle anlattı: "29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var. Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum."

#2
Foto - 2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

Aydın'a açıklamaları sırasında Ponzi Seçil olayı da soruldu. Aydın, bu konuda şöyle konuştu: "O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz.Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık. Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk.... Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım." Aydın, "2,5 yıldır cezaevindesiniz. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu işlere girmeseydim diyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, evlendiği için pişman olduğunu söyledi. Aydın,bir kadına yüzük aldığını, evlenme teklifi geri çevrilince, yeni tanıştığı bir kadına evlilik teklif ettiğini anlattı. Aydın, "Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim." dedi. Aydın açıklamaları sırasında, hapishane sonrası neler planladığını da anlattı. Ne zaman çıkacağını bilmediğini belirten Aydın, "Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. " dedi.

#3
Foto - 2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

Aydın, Mars seyahatı dışında ticarete de ilgi duyuyor. Aydın, şöyle konuştu: "Daha erken çıkarsam ölmeden önce yapılacaklar listem var. 100 maddeden oluşuyor. Onları yapmak için çabalarım. Bu saatten sonra başka iş güç düşünecek halim kalmadı. İllede bir iş yapacak olursam bildiğim işi yapar, e-ticaretle uğraşırdım."

#4
Foto - 2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske de Odatv’ye yaptığı değerlendirmede, müvekkili ile ilgili çok sayıda gerçeğe aykırı haberler ileri sürerek şöyle konuştu: “Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin bir çok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir.”

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