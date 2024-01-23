2,5 yılda yaşadığı değişim şaşırttı! 'Tosuncuk' gözünü uzaya dikti!

Aydın'a açıklamaları sırasında Ponzi Seçil olayı da soruldu. Aydın, bu konuda şöyle konuştu: "O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz.Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık. Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk.... Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım." Aydın, "2,5 yıldır cezaevindesiniz. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu işlere girmeseydim diyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, evlendiği için pişman olduğunu söyledi. Aydın,bir kadına yüzük aldığını, evlenme teklifi geri çevrilince, yeni tanıştığı bir kadına evlilik teklif ettiğini anlattı. Aydın, "Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim." dedi. Aydın açıklamaları sırasında, hapishane sonrası neler planladığını da anlattı. Ne zaman çıkacağını bilmediğini belirten Aydın, "Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. " dedi.