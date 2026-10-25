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Tatbikatta gövde gösterisi Tolga ve Pirana’dan düşman çatlatan vuruş Tarihçi Adem Taflan Akit’e konuştu: Avrupa’daki olayların altında ne yatıyor? 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! MKE tarafından geliştirildi! TOLGA ve PİRANA hedefleri tam isabetle vurdu Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu Dicle Nehri kıyısında yüreklerin ağza geldiği anlar! Su yükselince mahsur kalan 2 kişi botlu operasyonla kurtarıldı Yanından geçen vatandaş fotoğrafladı: Simit tezgahında şaşırtan KPSS notu Yargıtay noktayı koydu! Minibüs değnekçilerine kötü haber Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim Sipariş bebek şebekesine operasyon! Kadınların yumurtalarını 80 euroya alıp devasa vurgun yapmışlar
Dünya
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Yeniakit Publisher
2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

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2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

ABD ve İran arasındaki gerginliğin arttığı dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler belli oldu. İşte Türkiye'nin de üst sıralarda olduğu o liste...

#1
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2050'DE GÜÇ DENGESİ NASIL OLACAK? 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları merak uyandırıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki yıllarda hangi ülkelerin küresel sahnede belirleyici rol üstleneceğini ortaya koyarken, dengelerin köklü şekilde değişebileceğine işaret ediyor.

#2
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2050 YILININ EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan “The World in 2050” raporu, küresel ekonominin geleceğine dair çarpıcı tahminler sunuyor. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, dünya ekonomisinin 2050’ye kadar iki kattan fazla büyüyebileceği vurgulanıyor.

#3
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

İŞTE 2050 YILINDA DÜNYAYA HÜKMEDECEK ÜLKELER!

#4
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

20) VİETNAM

#5
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

19) FİLİPİNLER

#6
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

18) GÜNEY KORE

#7
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

17) İRAN

#8
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

16) PAKİSTAN

#9
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

15) MISIR

#10
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

14) NİJERYA

#11
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

13) SUUDİ ARABİSTAN

#12
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

12) FRANSA

#13
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

11) TÜRKİYE

#14
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

10) BİRLEŞİK KRALLIK

#15
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

9) ALMANYA

#16
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

8) JAPONYA

#17
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

7) MEKSİKA

#18
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

6) RUSYA

#19
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

5) BREZİLYA

#20
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

4) ENDONEZYA

#21
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

3) ABD

#22
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2) HİNDİSTAN

#23
Foto - 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

1) ÇİN/ derleyen: haber7

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