2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
ABD ve İran arasındaki gerginliğin arttığı dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler belli oldu. İşte Türkiye'nin de üst sıralarda olduğu o liste...
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ABD ve İran arasındaki gerginliğin arttığı dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler belli oldu. İşte Türkiye'nin de üst sıralarda olduğu o liste...
2050'DE GÜÇ DENGESİ NASIL OLACAK? 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları merak uyandırıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki yıllarda hangi ülkelerin küresel sahnede belirleyici rol üstleneceğini ortaya koyarken, dengelerin köklü şekilde değişebileceğine işaret ediyor.
2050 YILININ EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan “The World in 2050” raporu, küresel ekonominin geleceğine dair çarpıcı tahminler sunuyor. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, dünya ekonomisinin 2050’ye kadar iki kattan fazla büyüyebileceği vurgulanıyor.
İŞTE 2050 YILINDA DÜNYAYA HÜKMEDECEK ÜLKELER!
20) VİETNAM
19) FİLİPİNLER
18) GÜNEY KORE
17) İRAN
16) PAKİSTAN
15) MISIR
14) NİJERYA
13) SUUDİ ARABİSTAN
12) FRANSA
11) TÜRKİYE
10) BİRLEŞİK KRALLIK
9) ALMANYA
8) JAPONYA
7) MEKSİKA
6) RUSYA
5) BREZİLYA
4) ENDONEZYA
3) ABD
2) HİNDİSTAN
1) ÇİN/ derleyen: haber7
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