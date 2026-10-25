  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esnek ödeme koşulları: Yüzlerce ev ve dükkan satışa çıkıyor! Tatbikatta gövde gösterisi Tolga ve Pirana’dan düşman çatlatan vuruş Tarihçi Adem Taflan Akit’e konuştu: Avrupa’daki olayların altında ne yatıyor? 2050'de dünyayı yönetecek ülkeleri açıkladılar! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! MKE tarafından geliştirildi! TOLGA ve PİRANA hedefleri tam isabetle vurdu Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu Dicle Nehri kıyısında yüreklerin ağza geldiği anlar! Su yükselince mahsur kalan 2 kişi botlu operasyonla kurtarıldı Yanından geçen vatandaş fotoğrafladı: Simit tezgahında şaşırtan KPSS notu Yargıtay noktayı koydu! Minibüs değnekçilerine kötü haber Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Ekonomist Sefer Şener, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıdı değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

4.000 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın ve zirvesinden düşüş gösteren gümüş piyasasını değerlendiren Ekonomist Sefer Şener, küresel fiyatlamaları etkileyen temel faktörleri açıkladı.

#2
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığının altını çizen Şener; artan petrol maliyetleri, küresel enflasyon baskısı ve ABD'nin faiz politikalarının fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek piyasaya ilişkin öngörülerini paylaştı.

#3
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4.173 dolar (gram bazında yaklaşık 6.651 TL) seviyelerinden işlem görürken, hafta sonuna doğru yaklaşık %4,5’lik bir değer kaybıyla 3.995 dolar (gram bazında yaklaşık 6.450 TL) seviyelerine kadar geriledi. Kıymetli metallerde yaşanan bu geri çekilmenin temel dinamiklerini Ekonomist Sefer Şener şu sözlerle özetledi:

#4
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

"Hafta başına, yani geçtiğimiz hafta 19 Ekim itibarıyla 4.173 dolar, yani gram olarak da 6.651 Türk lirasıyla haftaya başlayan altın, hafta sonu geldiğinde yaklaşık olarak şu an itibarıyla 3.995 dolara, yani diğer itibariyle Türk lirası olarak gram olarak da 6.450 TL’ye gerilemiş durumda. Yani hafta başına göre yaklaşık %4,5’lik bir değer kaybı yaşadı altın, bir haftalık süreç içerisinde. Tabii 4.173 dolardan bugünkü itibariyle 3.995 dolara, 6.651 TL’den gramı da 6.450 TL’ye gerilemiş durumda.

#5
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsurların başında enerji piyasasındaki hareketlilik geliyor. Ham petrol ve brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü artışların piyasalara etkisini Sefer Şener şöyle aktardı: "En önde gelen sebeplerinden bir tanesi, hafta başı 97 dolar olan ham petrol fiyatlarının şu an itibariyle 103-104 dolara gelmiş olması, gene brent petrolün 107 dolardan 116 dolara çıkması. Yani konjonktürel olarak risk olması enerji sektöründe ve enerji fiyatlarının sürekli artıyor olması, altın fiyatlarını geriye doğru baskılıyor."

#6
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Enerji fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının politikalarına değinen Şener, ABD kaynaklı baskıyı şu şekilde vurguladı: "Bu enerji fiyatlarının sürekli artması enflasyon endişelerini gündeme getiriyor. Enflasyon endişeleri de doğal olarak faiz artırımı beklentilerini artırıyor. Aynı zamanda bu durum, bu ay içerisinde Amerika’dan beklenen enflasyon verilerinin bekletilenden yüksek gelmesiyle beraber birleşince, bu defa Amerika’nın hiç ihtimalde olmayan ekim ayı içerisinde faiz artırma olasılığı bile daha fazla ihtimal dahiline girmeye başladı."

#7
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

ABD Başkanı Trump’ın savaşın bitmesi halinde petrol fiyatlarının dramatik şekilde düşeceği yönündeki açıklamalarına değinen Şener, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda altının yön değiştirebileceğine dikkat çekti: "Eğer bu şartlar böyle devam ederse... Bu biraz önce saydığım unsurlar ortadan kalkarsa, yani enerji fiyatları Trump’ın söylediği gibi düşüşe geçerse, bu enflasyon baskısını hafifletir, faiz beklentisini azaltır, bu da kıymetli metalleri yukarı doğru taşır. Hatırlarsanız savaş öncesi dönemde 5.400 dolardı altının onsu. E şu an, şu an 3.995 dolardan bahsediyoruz. Yani 1.000-1.500 dolarlık bir düşüş var. İşte bu risk dolayısıyla yükseldi. Bu risk tersine dönerse, yani enflasyon endişeleri azalır, enerji fiyatları düşerse, jeopolitik riskler azalırsa Trump’ın söylediği gibi, o zaman da tam tersine altının ons bazında yukarı yönlü yönünü çevirdiğini görebiliriz."

#8
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Altınla paralel hareket eden gümüş piyasasındaki ayrışmayı ve arz eksikliğini Sefer Şener şu sözlerle değerlendirdi: "Gümüş de aynı şekilde hareket ediyor, aynı sahnelerle. Bir de gümüşe arzdaki eksiklik de katlanınca, doğal olarak altına göre biraz daha yüksek oranlarda volatil oluyor. Yani daha yüksek oranlarda düşüyor ya da daha yüksek oranlarda artmış oluyor. Gümüşün farkı bu. Arz kısmında da sorun var gümüşün, arz kısmında sorun olunca daha yüksek oranlarda altına göre dalgalanmış oluyor."

#9
Foto - Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Mevcut şartlar altında kıymetli metallerde gevşeme eğiliminin sürebileceği ihtimalini de değerlendiren Sefer Şener, öngörülerini şöyle paylaştı: "Eğer bu şartlar böyle devam ederse ilk etapta 3.700 dolarlara, ardından da 3.400-3.500 dolarlara kadar gevşeyebilir. Gram altında da gram altında da biz 6.000 liraların altını görebiliriz. Şartlar böyle devam ederse. O yüzden de küçük yatırımcı açısından alım bile yapılacaksa kademeli almak lazım. " (Kaynak: TGRT)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Gündem

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklama talebi..
Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti
Gündem

Başkan Erdoğan’dan vefa ziyareti! Anne ve babasının kabirleri başında dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde fondaş medya ve sosyal medyadaki tetikçiler tarafından ortaya atılan "vakfın fon yatırımlarından z..
İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu
Gündem

İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya gelen 8 ülkenin dışişleri bakanı, küresel ve bölgesel krizleri masaya ..
Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı
Gündem

Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı

Muhafazakâr yapısı ve manevi değerleriyle öne çıkan Sivas’ta, Valiliğin kayak merkezinde kamu huzurunu korumak adına alkol servisine izin ve..
Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?
Gündem

Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında korumasıyla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla daha önce gündeme getirilen görüntül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23