Sarı metalin geleceği bu şartlar bağlı! Altında yükseliş veya düşüş senaryosu

Altınla paralel hareket eden gümüş piyasasındaki ayrışmayı ve arz eksikliğini Sefer Şener şu sözlerle değerlendirdi: "Gümüş de aynı şekilde hareket ediyor, aynı sahnelerle. Bir de gümüşe arzdaki eksiklik de katlanınca, doğal olarak altına göre biraz daha yüksek oranlarda volatil oluyor. Yani daha yüksek oranlarda düşüyor ya da daha yüksek oranlarda artmış oluyor. Gümüşün farkı bu. Arz kısmında da sorun var gümüşün, arz kısmında sorun olunca daha yüksek oranlarda altına göre dalgalanmış oluyor."