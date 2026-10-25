Kemalistlerin pek sevdiği

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından dünkü eylemler hakkında yaptığı açıklamada, "En az 14 kentte faşist milisler, göstericilere saldırmak veya onları tehdit etmek için sokağa indi." ifadesini kullandı. Portes, Rouen, Nice, Lille, Montpellier ve Lyon'un da aralarında olduğu söz konusu kentlerin listesini paylaşarak "Aşırı sağ, zarar verme kapasitesi elinden alınması gereken bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu. Nice Belediye Başkanı Eric Ciotti, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı aktivistlerin barışçıl kortejdeki göstericilere yönelik saldırılarını en şiddetli şekilde kınıyorum." ifadesine yer verdi.