İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!
Terör rejimi İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Japon Mahallesi'nde düzenlediği terör saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör rejimi İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Japon Mahallesi'nde düzenlediği terör saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan Japon Mahallesi'ni hedef aldı.
Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında pazar günü itibarıyla hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1551'e, yaralı sayısı ise 5 bin 573'e yükseldi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.
İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...
İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...
İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...
İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...
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