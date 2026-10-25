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İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

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İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

Terör rejimi İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Japon Mahallesi'nde düzenlediği terör saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan Japon Mahallesi'ni hedef aldı.

#2
Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.

#3
Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında pazar günü itibarıyla hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1551'e, yaralı sayısı ise 5 bin 573'e yükseldi.

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Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

#5
Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...

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Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...

#7
Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...

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Foto - İsrail bu kez Japon Mahallesi'ni vurdu!

İşte son saldırı sonrası hastaneden görüntüler...

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Yorumlar

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