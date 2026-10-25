Tarihçi Adem Taflan Akit’e konuştu: Avrupa’daki olayların altında ne yatıyor?

AVRUPA’NIN STRATEJİK ÖZERKLİK ARAYIŞI GERÇEKÇİ Mİ? AVRUPA, ABD’DEN BAĞIMSIZ BİR KÜRESEL GÜÇ HÂLİNE GELEBİLİR Mİ? Avrupa’nın stratejik özerklik arayışı gerçekçi bir hedeftir; ancak bunun kısa sürede ve kendiliğinden gerçekleşeceğini düşünmek doğru olmaz. Avrupa önemli bir ekonomik büyüklüğe, gelişmiş sanayi altyapısına, teknolojik birikime, güçlü diplomatik ilişkilere ve geniş bir ortak pazara sahip. Buna rağmen bu kaynakların ortak bir siyasi ve askerî güce dönüştürülmesi konusunda ciddi sorunlar bulunuyor. Avrupa ülkelerinin güvenlik öncelikleri, Rusya’ya yönelik tehdit algıları, savunma sanayileri ve dış politika tercihleri birbirinden farklı. Üstelik askerî kapasite yalnızca bütçe ve silah sayısından ibaret değil. Stratejik nakliye, istihbarat, hava savunması, uydu sistemleri, komuta-kontrol altyapısı ve nükleer caydırıcılık gibi alanlarda ABD’nin sağladığı imkânların kısa sürede bütünüyle ikame edilmesi kolay değil. Bu nedenle stratejik özerkliği, ABD’den tamamen kopmak olarak tanımlamamak gerekir. Daha gerçekçi tanım, Avrupa’nın kendi çıkarlarını belirleyebilmesi, gerekli durumlarda bağımsız kararlar alabilmesi ve müttefiklerinden beklediği desteği alamadığı koşullarda temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Bunun için Avrupa’nın üç temel alanda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İlk olarak, savunma sanayisinde ortak üretim, tedarik ve araştırma kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. İkinci olarak, enerji, kritik ham maddeler, dijital altyapı ve ileri teknoloji alanlarında dışa bağımlılığını azaltması gerekiyor. Üçüncü olarak ise üye ülkeler arasındaki siyasi koordinasyonu güçlendirmesi ve ortak karar alma süreçlerini daha etkili hâle getirmesi gerekiyor. Ancak bütün bunların gerçekleşmesi için ekonomik kaynakların yanında siyasi irade de şart. Avrupa ülkeleri ortak tehditlere karşı ortak hareket edemediği sürece, yüksek savunma harcamaları tek başına stratejik bağımsızlık sağlamayacaktır. Dolayısıyla Avrupa’nın önündeki asıl sınav, ekonomik büyüklüğünü siyasi iradeye dönüştürmektir. Avrupa bunu başarırsa ABD ile ittifakını korurken daha bağımsız bir güç merkezi hâline gelebilir. Başaramazsa önemli ekonomik kaynaklara sahip olmasına rağmen güvenlik ve dış politika alanlarında başkalarının kararlarına bağımlı kalmayı sürdürebilir. Bütün bu gelişmeler Avrupa ekonomisini ve toplumsal refah modelini nasıl etkileyecek? Savunma harcamalarının artması Avrupa’nın sosyal devlet anlayışını zayıflatabilir mi? Avrupa’nın önündeki en önemli sorunlardan biri, güvenlik ihtiyaçları ile toplumsal refahın korunması arasındaki dengenin nasıl kurulacağıdır. Savunma harcamalarının artırılması artık birçok Avrupa ülkesi açısından bir tercih olmaktan çıkıp güvenlik politikalarının temel unsurlarından biri hâline geliyor. Ancak bunun bütçe, yatırım, istihdam ve kamu hizmetleri üzerinde önemli sonuçları olacaktır. Avrupa ülkeleri aynı anda birçok sorunla karşı karşıya: Yaşlanan nüfus, sağlık ve emeklilik sistemlerinin finansmanı, konut maliyetleri, sanayinin rekabet gücü, dijital dönüşüm ve enerji yatırımları. Bunlara savunma harcamalarının artması da ekleniyor. Bu nedenle asıl mesele yalnızca ne kadar harcama yapılacağı değil, kaynakların hangi önceliklere göre dağıtılacağıdır. Eğer savunma yatırımları sosyal harcamaların azaltılması pahasına gerçekleştirilirse toplumlarda güvenlik politikalarına karşı tepki oluşabilir. Vatandaşlar ekonomik sıkıntı yaşarken kendilerinden sürekli fedakârlık istenmesi, siyasi kutuplaşmayı derinleştirebilir ve popülist hareketlerin güç kazanmasına yol açabilir. Öte yandan savunma yatırımlarının doğru planlanması, Avrupa’nın sanayi kapasitesini geliştirebilir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri, ileri mühendislik, yeni teknolojiler ve nitelikli istihdam açısından önemli fırsatlar doğabilir. Ancak bunun için savunma harcamalarının yalnızca kısa vadeli silah alımlarına değil, Avrupa’nın ortak üretim ve teknoloji kapasitesini artıracak yatırımlara yönelmesi gerekir. Burada ekonomik güvenlik kavramı önem kazanıyor. Bir ülkenin veya kıtanın güçlü olması, yalnızca askerî tehditlere karşı korunmasıyla ölçülemez. Enerjiye erişim, üretim kapasitesi, teknoloji geliştirme yeteneği ve toplumsal istikrar da güvenliğin parçalarıdır. Dolayısıyla Avrupa’nın önünde zor ama kaçınılmaz bir tercih bulunuyor: Güvenlik kapasitesini artırırken sosyal devletin temelini nasıl koruyacak? Bu soruya verilecek cevap, yalnızca Avrupa ekonomisinin değil, Avrupa demokrasilerinin geleceğini de belirleyecek.