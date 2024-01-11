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2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

2024-01-11 12:46:49
2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT - 2023 model Fiyat: 1 milyon 900 bin 945 TL

#1
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

BMW 118i Sport Line otomotik benzinli 140 hp - 2023 model Fiyat: 1 milyon 882 bin 800 TL

#2
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S Tronic - 2023 model Fiyat: 1 milyon 664 bin 353 TL

#3
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 hp DSG - 2023 model Fiyat: 1 milyon 536 bin TL

#4
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Chery OMODA5 Comfort - 2023 model Fiyat: 1 milyon 183 bin TL

#5
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP Active Prime benzinli otomatik - 2023 model Fiyat: 1 milyon 102 bin 500 TL

#6
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Nissan Juke 1.0 DIGT 115 hp benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 95 bin 100 TL

#7
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Ford Puma Style 1.0 L EcoBoost 95 hp manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 83 bin 500 TL

#8
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Suzuki Swift 1.2 83 hp GL Techno CVT benzinli otomotik - 2023 model Fiyat: 1 milyon 78 bin TL

#9
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Honda City 1.5 VTEC benzinli 121 hp otomatik Elegance - 2023 model Fiyat: 1 milyon 56 bin TL

#10
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Toyota Yaris 1.5 125 hp Dream Multidrive S benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 35 bin TL

#11
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Volkswagen Polo 1.0 80 hp Impression benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 19 bin TL

#12
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Opel Corsa 1.2 75 hp benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 992 bin 900 TL

#13
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 hp Elite benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 989 bin 900 TL

#14
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

MG ZS Comfort 1.5 MT 106 hp - 2023 Model Fiyat: 969 bin TL

#15
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Citroen C3 1.2 Puretech 83 hp Feel Bold - 2024 model Fiyat: 872 bin 800 TL

#16
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Fiat Egea 1.4 Fire 95 hp Easy - 2024 model Fiyat: 834 bin 900 TL

#17
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 hp Style benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 827 bin TL

#18
Foto - 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

KIA Picanto 1.0 L 67 hp - 2023 model Fiyat: 813 bin TL

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