2024-01-11 12:46:49 2024 Ocak bombası! İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller
Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT - 2023 model Fiyat: 1 milyon 900 bin 945 TL
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Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT - 2023 model Fiyat: 1 milyon 900 bin 945 TL
BMW 118i Sport Line otomotik benzinli 140 hp - 2023 model Fiyat: 1 milyon 882 bin 800 TL
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S Tronic - 2023 model Fiyat: 1 milyon 664 bin 353 TL
Cupra Leon 1.5 eTSI 150 hp DSG - 2023 model Fiyat: 1 milyon 536 bin TL
Chery OMODA5 Comfort - 2023 model Fiyat: 1 milyon 183 bin TL
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP Active Prime benzinli otomatik - 2023 model Fiyat: 1 milyon 102 bin 500 TL
Nissan Juke 1.0 DIGT 115 hp benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 95 bin 100 TL
Ford Puma Style 1.0 L EcoBoost 95 hp manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 83 bin 500 TL
Suzuki Swift 1.2 83 hp GL Techno CVT benzinli otomotik - 2023 model Fiyat: 1 milyon 78 bin TL
Honda City 1.5 VTEC benzinli 121 hp otomatik Elegance - 2023 model Fiyat: 1 milyon 56 bin TL
Toyota Yaris 1.5 125 hp Dream Multidrive S benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 35 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 80 hp Impression benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 1 milyon 19 bin TL
Opel Corsa 1.2 75 hp benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 992 bin 900 TL
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 hp Elite benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 989 bin 900 TL
MG ZS Comfort 1.5 MT 106 hp - 2023 Model Fiyat: 969 bin TL
Citroen C3 1.2 Puretech 83 hp Feel Bold - 2024 model Fiyat: 872 bin 800 TL
Fiat Egea 1.4 Fire 95 hp Easy - 2024 model Fiyat: 834 bin 900 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 hp Style benzinli manuel - 2023 model Fiyat: 827 bin TL
KIA Picanto 1.0 L 67 hp - 2023 model Fiyat: 813 bin TL
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