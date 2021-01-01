2021-01-01 15:36:25 2021'in ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti
Ölümcül yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ölümcül yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Evlerine yakın camilere gitmelerine izin verilen vatandaşlar yeni yılın ilk Cuma namazında camilere akın etti.
Camide sosyal mesafeye dikkat edilirken girişte de maske kontrolü yapıldı.
Cemaat caminin içi dolunca namazını dışarı kıldı.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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