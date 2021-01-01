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2021'in ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti

2021-01-01 15:36:25
2021'in ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti

Ölümcül yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

#1
Foto - Evlerine yakın camilere gitmelerine izin verilen vatandaşlar yeni yılın ilk Cuma namazında camilere akın etti.

Evlerine yakın camilere gitmelerine izin verilen vatandaşlar yeni yılın ilk Cuma namazında camilere akın etti.

#2
Foto - Camide sosyal mesafeye dikkat edilirken girişte de maske kontrolü yapıldı.

Camide sosyal mesafeye dikkat edilirken girişte de maske kontrolü yapıldı.

#3
Foto - Cemaat caminin içi dolunca namazını dışarı kıldı.

Cemaat caminin içi dolunca namazını dışarı kıldı.

#4
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#5
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#6
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#7
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#8
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#9
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#10
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#11
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#12
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#13
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#14
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#16
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#18
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#19
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#20
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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