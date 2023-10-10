2 bin yıllık alan ışıklandırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bölgede yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Gözlerinize inanın, burası Ulus. Yıllarca ihmal edilen Ulus’un seyrini değiştirecek projemizde sona yaklaşıktık. Ankara Kalesi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerimizin yanı sıra 2000 yıllık Roma Tiyatrosu ve Arkeopark da dönüşen Ulus’un ışıl ışıl yansıması olacak” notuyla duyurdu. Tarihi Roma Tiyatrosu’nun Anadolu’nun orta büyüklükteki tiyatroları çerçevesinde bulunduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, alanda gerçekleştirilen kazı ve restorasyon projesinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetiminde sürdürüldüğünü kaydetti. Roma Tiyatrosu’nun 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı hemen yanı başındaki Arkeopark’ın ise 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu söyleyen Ödemiş, “2020 yılında çalışmalarını başlattık ve Roma Tiyatrosu bölümünün restorasyon sürecini tamamladık” dedi.