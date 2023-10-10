2 bin yıllık alan ışıklandırıldı

Aydınlatmanın kent yaşamında çok önemli olduğunu ifade eden Bekir Ödemiş, şöyle devam etti: “Yapacağınız nitelikli aydınlatma ve doğru projeyle hem tarihi dokunun kentli tarafından görünür olmasını sağlıyorsunuz hem de bir yanıyla da turizmi esas aldığınız için kültür turizmini, buranın sosyal kültürel ve estetik yanını da öne çıkarıyorsunuz. Biz de bütün bu değerleri dikkate alarak burada gerçekten nitelikli bir aydınlatma yaptık. Aydınlatma esnasında tasarrufa da esas alarak burada gelişmiş teknolojide LED’ler kullandık. Tüm aydınlatmalarımız yeni teknolojiye uygun olarak hazırlandı. Burası Ankara’nın kültür turizminin en önemli havzası hâline gelecek.”