2 askeri uçağımız apar topar havalandı! Bölgeye intikal edecek

Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi birçok ülkeye insani yardım ulaştırdığını ifade eden Özener, "Sadece 2026 yılında 11 ülkeye insani yardım operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu sayı 2025 yılında 16’ydı. Bu yardımlar kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bununla birlikte yalnızca insani yardım değil, dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen doğal ya da insan kaynaklı afetlerde de Japonya, Haiti, El Salvador, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelere arama kurtarma desteği sağlamaktayız. Küresel İnsani Yardım Raporları’na göre, gayrisafi milli hasılasına oranla uzun yıllardır dünyada en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu da gururla ifade etmek istiyorum. Birazdan arkadaşlarımız Venezuela’ya doğru yola çıkacak.