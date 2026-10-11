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16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

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16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

Adana merkezli 11 ilde 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 106 zanlıdan 73'ü tutuklandı.

#1
Foto - 16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 6 Ekim'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 102 şüphelinin ardından 4 zanlı daha yakalandı.

#2
Foto - 16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 73'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#3
Foto - 16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki 120 adrese yapılan operasyonda zanlılardan 102'si yakalanmıştı.

#4
Foto - 16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 350,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirilmişti.

#5
Foto - 16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

Soruşturma kapsamında 2 gayrimenkul ve 12 araca el konulması, ilgili mercilerden talep edilmişti.

#6
Foto - 16 aylık takip sonrası düğmeye sessiz sedasız basıldı! Dev operasyonla 11 ilde ümüklerine çöküldü

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