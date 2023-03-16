150 bin TL değerinde devlet karşılıyor! Geçmek bilmeyen ağrıya kesin çözüm

Boyun seviyesinin altında olan her ağrıda kullanabildiklerini söyleyen Dr. Mustafa Kurçaloğlu, "Eskiden bu pillerin 4-5 sene ömrü vardı. Son çıkan teknikler ile cep telefonu şarj eder gibi hastalar kalıcı pillerini şarj edebiliyorlar. Bu sayede 10-15 sene bu pillerin ömürleri sürebiliyor. 5-10 sene sonra pilde bir sıkıntı olursa küçük bir ameliyatla sadece pil yerini revize ederek tedaviye devam ediyoruz. Ağrı pili için gelen hastalarımızın yarısı bel fıtığı rahatsızlığı çekenlerden oluyor. Bel fıtığı nedeniyle birkaç sefer ameliyat olmuş ama ameliyat sonrası ağrıları hala devam eden hastalar bizlere başvuruyor. Bunun yanı sıra trafik kazası gibi kazalar geçirmiş, kemiklerinde kırıklar olmuş hastalara da uygulamaktayız. Kanser ağrılarında kullanılmamaktadır. Çünkü hastanın sonrasında normal tanı ve tedavi sürecini etkileyebildiği için kanser ağrılarında kullanmıyoruz. Ancak boyun seviyesinin altında olan neredeyse her ağrıda kullanabiliyoruz. Hiç ummadığımız hastalarda dahi güzel sonuçlar alabiliyoruz" diye konuştu.