150 bin TL değerinde devlet karşılıyor! Geçmek bilmeyen ağrıya kesin çözüm

Yapılan işlem hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurçaloğlu, "Spinal kord stimülatörü yöntemi, halk arasında bilinen adıyla ağrı pili yöntemi kişinin ameliyatlar olmasına rağmen, kuvvetli ağrı kesiciler almasına rağmen, fizik tedavi uygulamaları almasına rağmen geçmeyen şiddetli ve dirençli ağrısı olan hastalarda ağrı tedavisi pratiğinde uygulanan üst düzey bir yöntemdir. Bu yöntemde hastaların omuriliklerine, epidural aralık dediğimiz bölgeye görüntüleme yöntemi eşliğinde elektrotlar yerleştirilmektedir. Bu elektrotlar hastanın omuriliğine sürekli bir elektrikli uyarılar vermektedir. Bu uyarılar elektrikli uyarılar sayesinde vücudun alt kısmına gelen ağrılı uyarıların beyine ulaşmanı engellemektedir. Bizim ağrı pratiğinde yılda 15 hastaya uyguladığımız üst düzey bir yöntemdir. Ağrı pili yönteminde bu tedavideki en avantajlı şey bir deneme periyodunun olmasıdır. Yani biz ağrı pilini uygun gördüğümüz hastalarda öncelikle bir deneme periyodu yapıyoruz. Bunlar pahalı malzemeler. Devletimize 150 bin lira maliyeti olan bir yöntemdir. Bu yüzden hastaları çok iyi seçmemiz gerekiyor. Önce hastaya deneme pilini takıyoruz. 1-2 hafta hasta bu deneme pilleri ile hayatını sürdürüyor. 1-2 hafta sonra hasta ağrılarının azaldığını belirtirse o zaman kalıcı pil takıyoruz" dedi.