14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi

Çete lideri 22 yaşında çıktı Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık bir takibin ardından Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek suçlarına yönelik Richie Rich isimli çalışma çerçevesinde 23-24 Ocak 2023 tarihlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin lideri RR kod isimli 22 yaşındaki Ramazan Ç., dolandırıcılık yaptığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) aktif olduğu sırada, yapılan baskınla suçüstü yakalandı. Eş zamanlı operasyonlarda ise çete üyesi olan 14 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderinin yakalandığı adreste arama yapan ekipler, 49 adet cep telefonu, 52 adet banka/kredi kartı, 25 adet sim kart, 12 adet diz üstü bilgisayar, 6 hard disk, 1 bilgisayar kasası, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, 1 çelik kasa, 5 başka şahıslar adına düzenlenmiş yeni tip kimlik, ehliyet ve kurum belgesi, 6 bin ABD Doları karşılığı senet, 19 bin lira para, 155 Euro, 200 Danimarka Kronu nakit para, 47 uyuşturucu hap, 8.34 gram esrar maddesi, 1.9 gram eroin maddesi, 10 adet dolu mermi, 3 kılıç cinsi kesici alet, ve 1 pasaport ele geçirildi.