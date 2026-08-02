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ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için... İsrail ordusundan müjde geldi İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: kötü Kokuları yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları Resmen belge yayınladılar: 'Kovid-19 Laboratuvardan Sızdı!' Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu! CHP’liler göbek atıyordu! Festivalde elektrikler kesilince olanlar oldu!
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14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

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14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

Ankara kulislerinde son günlerde hız kazanan siyasi transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bağımsız milletvekilleri Ümit Dikbayır ile Mustafa Gürban'ın adı AK Parti ile anılmaya başlandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre, Dikbayır'ın geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldiği ve partiye katılım için 14 Ağustos tarihinin planlandığı öne sürüldü. Geçmişteki sert muhalif çıkışlarıyla tanınan isimlerin bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırarak siyasetin odağına yerleşti.

#1
Foto - 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda 2 belediye başkanına AK Parti rozetini takmasının ardından gözler 14 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümüne çevrildi. Kulislerde AK Parti'ye yeni katılımların olacağı konuşulurken bu isimlerin kimler olacağı merak ediliyor.

#2
Foto - 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında AK Parti'ye katılacak isimler masaya yatırıldı.

#3
Foto - 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

CHP'den istifa eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın adı 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Gazeteci Mustafa Yavuz, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın da bu isimler arasında olduğunu hatta farklı şehirlerden bazı ilçe belediye başkanlarının da katılabileceğini belirtti.

#4
Foto - 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

Gazeteci Ferhat Murat ise AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 25'inci kuruluş yıl dönümüne hazırlık yaptığını ve katılımı beklenen isimler arasında İYİ Parti'den ayrılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın olduğunu belirtti.

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