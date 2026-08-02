14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor

Ankara kulislerinde son günlerde hız kazanan siyasi transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bağımsız milletvekilleri Ümit Dikbayır ile Mustafa Gürban'ın adı AK Parti ile anılmaya başlandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre, Dikbayır'ın geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldiği ve partiye katılım için 14 Ağustos tarihinin planlandığı öne sürüldü. Geçmişteki sert muhalif çıkışlarıyla tanınan isimlerin bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırarak siyasetin odağına yerleşti.